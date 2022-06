Somma: si dà fuoco in auto per uccidersi, una coppietta lo salva dall’orrenda morte

SOMMA VESUVIANA – Vuole farla finita e si dà fuoco in auto, salvato da una coppietta. E’ accaduto alle 4 di questa notte in zona Santa Maria del Castello a Somma Vesuviana.

Un 70enne si è infatti cosparso di benzina mentre era all’interno della sua auto provando a darsi fuoco: un piano macabro che era già stato messo in atto e che è saltato grazie all’istinto di sopravvienza dell’uomo ma soprattutto grazie alla solerzia di una coppietta che si era appartata nel piazzale.

I due hanno notato le fiamme ed hanno lanciato l’allarme facendo uscire l’anziano da quell’inferno rovente e aspettando l’arrivo dei vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri del reparto territoriale di Castello di Cisterna e i militari della locale stazione guidati dal comandante Alessandro Calandro. Il 70enne si trova ricoverato al centro Ustionati del Cardarelli di Napoli ma per fortuna non è in pericolo di vita.