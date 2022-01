Sant’Anastasia, il matrimonio di Domenico e Rosa, giovani imprenditori di «Ristorame»

«L’amore è tutto», è la scritta che la famiglia Leonessa ha voluto imprimere a lettere cubitali tra i “I Giardini di Villa Giulia” ed è lì che il ristoratore Domenico Esposito e Rosa Pone, una laurea magistrale in Nutrizione che mette al servizio degli avventori di Ristorame dove lavora fianco a fianco con colui che da ieri è suo marito, hanno voluto festeggiare il loro matrimonio l’ultimo giorno del 2021, salutando insieme alle famiglie e pochi amici il 1 gennaio 2022. Rosa e Domenico avrebbero dovuto dirsi il fatidico «sì» un altro 31 dicembre, quello del 2020 ma le restrizioni dovute all’emergenza Covid non permisero le nozze.

Matrimonio rinviato di un anno dunque, e finalmente celebrato ieri con una commovente cerimonia officiata dall’amico di famiglia padre Alessio Maria Romano, già priore del Santuario di Madonna dell’Arco. Accanto agli sposi, quali testimoni, i fratelli di entrambi: Cinzia Esposito, vocal coach e titolare della scuola di musica «Pmc Music» di via De Curtis a Sant’Anastasia, Silvia Valeria Ciccarelli, anima del «London Park» di via Libero Grassi a Sant’Anastasia, l’imprenditore Ciro Ciccarelli e il fratello della sposa, Vincenzo Pone, professionista tecnico sanitario, oltre al giovane Francesco Ciccarelli, l’ultimo dei fratelli di Domenico, che ha consegnato loro le fedi nuziali al momento dello scambio dei voti. All’ingresso in Santuario, Rosa è stata accompagnata dal fratello e testimone Vincenzo giacché il papà Ciro, per problemi di salute sopravvenuti negli ultimi giorni, non è potuto essere presente ma gli sposi hanno voluto, subito dopo la cerimonia, andare insieme a salutarlo fuori dalla struttura sanitaria dove è attualmente ricoverato e da dove ha potuto però, grazie alle riprese dell’amica Federica Arbucci, seguire in streaming la cerimonia.

Accanto agli sposi, naturalmente, la mamma di Rosa, Anna Annunziata; la mamma di Domenico, l’imprenditrice Marianna Porritiello con il marito Antonio Ciccarelli, imprenditore e titolare della Ciccarelli Trasporti srl; il papà dello sposo, Pasquale Esposito; la nonna paterna Vincenza e la nonna materna Fortuna, vedova del compianto e noto poeta Natale Porritiello al quale è dedicata una fortunata rassegna, gli zii Sara Porritiello e Luigi – titolare della Porritiello Rame e Acciaio – che ha abbracciato gli sposi fuori dalla chiesa, e Raffaela Esposito, imprenditrice e titolare del frequentatissimo «Bar H» di via Somma e del biscottificio di via Marconi, «Pasticcio e Capriccio».

Per il ricevimento seguito alla cerimonia, in una delle ampie sale dei Giardini di Villa Giulia, gli sposi hanno voluto prima di ogni cosa la sicurezza, organizzando il giorno precedente una postazione in cui tutti gli invitati hanno effettuato tamponi per essere certi di poter partecipare alla festa con serenità. Il menu della serata ha coniugato sapientemente sapori e tradizione. Dopo l’aperitivo, sono stati serviti gli antipasti (bouquet di seppia scottata con gambero rosa del mediterraneo, cozza di pietrarsa e lingottino di salmone marinato ai frutti rossi con cipolla di Tropea caramellata ai lamponi) con cruditè (ostriche, fasolari, tartufi e gamberi rossi); i primi (manicotti trafilati al bronzo con tenero di pescatrice e frutti di mare; risotto agli scampi), i secondi (morbido di orata al forno con patate a rete, gambero scottato e verdurine croccanti; fritture natalizie con baccalà in pastella e capitone); per concludere, prima del taglio della torta, i dessert: cuoricino di mele in pasta sfoglia con salsa camomilla, gelato alla vaniglia e granella di nocciola, gran buffet di dolci e angolo natalizio con pastiere, cassate siciliane, panettone, roccocò e mustacciuoli. Il tutto servito con vini Falanghina e Aglianico Moio e prosecco Sant’Orsola.

Tra gli invitati intervenuti, amici e parenti, il medico Carmine Esposito, sindaco di Sant’Anastasia; Pina Ciccarelli e Peppe Beneduce con i figli Alessandra e Daniele del Caseificio Meastri Caseari Beneduce di via Eduardo De Filippo, Luciano (con la moglie Stefania) e Peppe Ciccarelli, con Pina e Antonio, titolari della Ciccarelli Trasporti; Vera Ceriello con Lisa Terranova, giornalista, e Massimo Barone; padre Alessio Romano, Salvatore Di Guida, Lina Mollo con Giuseppe Scala, l’ingegnere Adriana Ceriello con Filippo Fragliasso, l’imprenditrice Raffaella Greco, l’imprenditore nel ramo assicurativo Domenico Cirella, la psicologa e assessore anastasiana Cettina Giliberti, la titolare di «Celestina», pasticceria di Pollena Trocchia premiata da Gambero Rosso come la novità dell’anno, Nancy Sannino, fidanzata di Ciro, fratello dello sposo; il dottore commercialista Francesco Terracciano, consulente fiscale del London Park e di Ristorame con la giornalista Daniela Spadaro; l’imprenditore Carmine Maione, titolare della G.C. Peiner System Gru, con la moglie Rina Zucchi, la figlia Marilisa Maione titolare della Ma.Li.Ma immobiliare con il figlio Raffaele Pinto e altri tra parenti e amici.

La sposa indossava un bellissimo abito con coda a strascico di «Marinella Spose», mentre Domenico ha scelto uno smoking by Tom Ford. Entrambi hanno voluto in ogni caso prediligere il made in Sant’Anastasia: la mamma dello sposo, Marianna Porritiello, indossava una creazione dell’Atelier Gifuni, come pure la sorella Cinzia. Lo sposo e la sorella Silvia hanno scelto lo store di Michele Franzese, il cappotto di Domenico è stato realizzato anch’esso da Atelier Gifuni, i fiori sono di «The Flower Is Rary Flowers», le camicie della sartoria Ilario Esposito e naturalmente, made in Sant’Anastasia, anche la location di Villa Giulia.

Al termine della serata di festa, scoccata la mezzanotte e dato il benvenuto al 2022, gli sposi hanno consegnato agli invitati il dono scelto per loro: un prezioso angelo realizzato a mano dal maestro Enrico Esposito, pezzo unico d’artigianato napoletano.

Agli sposi i più sinceri auguri dal direttore Carmela D’Avino e da tutta la redazione del Mediano.it