Pomigliano, tra le auto bruciate pure la Mercedes del boss: caso arriva in Regione

POMIGLIANO D’ARCO. “Una delle tre autovetture della Polizia Municipale di Pomigliano d’Arco, incendiate la scorsa notte proprio mentre erano parcheggiate all’esterno degli uffici della Municipale, era la Mercedes appartenuta a un boss della camorra poi sequestrata e affidata proprio ai vigili urbani per arricchirne il parco autovetture. Una circostanza che aggiunge ancora più sconcerto sull’episodio. Un affronto alle istituzioni di gravità inaudita sul quale è bene fare luce al più presto”. Questo il commento del consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli.

Le voci dalla Regione. Dichiarazione della Consigliera Regionale della Campania, Vittoria Lettieri sull’incendio di tre autovetture della Polizia Locale: «Esprimo ferma condanna del gravissimo episodio intimidatorio e rivolgo pieno sostegno all’Amministrazione comunale ed alla Polizia Locale di Pomigliano D’Arco per il vile attentato subito ad opera di vigliacchi criminali. Sono sicura che l’incendio delle auto della Polizia Locale per mano di ignoti criminali non scoraggerà le donne e gli uomini della Municipale e di tutta la Città di Pomigliano D’Arco».

«A loro, all’Amministrazione comunale e al Sindaco Gianluca Del Mastro – continua ancora la Consigliera Vice presidente della Commissione Anticamorra – va tutta la mia solidarietà, nonché la vicinanza dell’intera Commissione Regionale Speciale Anticamorra e Beni confiscati del Consiglio Regionale della Campania. Come Commissione, insieme all’Assessore regionale alla Legalità, saremo concretamente vicini per continuare a favorire un presidio di legalità attivo ed efficace sul territorio, ma anche per ricomprare al più presto le vetture danneggiate.

Come Regione Campania – conclude la Consigliera Lettieri – siamo anche vicini alle altre Forze dell’Ordine, impegnate quotidianamente ad assicurare la tutela della laboriosa comunità di Pomigliano D’Arco. Le Istituzioni non indietreggiano nella battaglia per ottenere la tutela dei diritti di tutte le Comunità della Campania».

La solidarietà di Acerra. Il Sindaco di Acerra, Raffaele Lettieri, ha voluto esprimere solidarietà e sostegno al Comune di Pomigliano d’Arco per l’episodio avvenuto la scorsa notte nel parco auto della polizia locale, con l’incendio di tre autovetture: «Questi atti criminali non freneranno in alcun modo le iniziative di ripristino della legalità che le Amministrazioni locali stanno portando avanti. L’Amministrazione comunale di Acerra sa cosa causa e cosa provoca questa vile azione nell’azione della Polizia locale: porterà un aumento sicuro della determinazione e dell’azione degli uomini e delle donne della Municipale, una determinazione ad esigere il rispetto delle regole fino in fondo, per la tutela di tutti. Sono sicuro – continua il primo cittadino di Acerra – che questo spregevole atto non intimorirà nessuno: Pomigliano d’Arco come Acerra, non rallenta l’azione quotidiana contro la malavita e il malaffare. Non ci sarà neanche alcun sentimento di rivalsa, ci sarà la piena certezza che il lavoro che si sta facendo deve essere perseguito con fermezza e risolutezza”.

Il messaggio da Somma. “Noi sindaci siamo uniti anche nel contrasto alla illegalità. Qualora dovesse essere confermata l’origine dolosa di quanto è accaduto a Pomigliano D’Arco con l’incendio di tre auto della Polizia Municipale, sarebbe davvero un fatto grave. Stanno indagando gli inquirenti, carabinieri e polizia. Ho subito espresso solidarietà all’Amministrazione Comunale di Pomigliano D’Arco, alla città di Pomigliano D’Arco e al Corpo di Polizia Municipale”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano.