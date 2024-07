San Vitaliano, smarrito Batman. L’appello disperato della sua padrona

San Vitaliano. Riceviamo e pubblichiamo:

San Vitaliano. “Aiutatemi a ritrovare il mio Batman. Sono disperata. Non sapere dove si trovi mi toglie il fiato. Penso continuamente a se sta bene, se ha fame e sete, se sia spaventato. Non tutti potranno capire, ma per me Batman non è solo un cane, è la mia famiglia, un pezzo del mio cuore. Sto vivendo come in apnea, sospesa. È una un dolore indomabile ”.

È l’appello disperato di Miriam Gigliano, che da quasi 10 giorni vive in apprensione per il suo cane. Miriam aveva affidato il suo Batman ad un addestratore che avrebbe dovuto aiutarlo a superare il trauma di un’aggressione subita. Era andato a prenderlo a casa di Miriam a Sant’Anastasia per poi condurlo in un centro addestramento a Marigliano, dove Miriam avrebbe poi dovuto raggiungerli su indicazione dell’addestratore. L’uomo però, prima di recarsi al centro addestramento, aveva fatto una sosta presso l’esercizio commerciale Panda al confine tra Nola e San Vitaliano, dove giunto nel parcheggio, avrebbe aperto lo sportello dell’auto facendo scendere il cane senza guinzaglio nè dispositivi di sicurezza, Batman probabilmente spaventato e stressato, è scappato via lungo la Variante 7 bis direzione San Vitaliano. Non conosciamo con esattezza la dinamica dell’accaduto, nè possiamo stabilire con certezza le eventuali responsabilità dell’addestratore in merito. Sarà poi la magistratura, facendo seguito alla denuncia presentata da Miriam, ad esprimersi in tal senso. Ciò che invece è certo, è che Batman si sia smarrito e che probabilmente stia vagando, impaurito e assetato con il caldo di questi giorni. La vicenda ha commosso profondamente l’opinione pubblica, ma c’è bisogno di azioni concrete. Miriam ha bisogno di aiuto per ritrovare il suo cane. La speranza è che quante più persone possibile, possano condividere le foto di Batman e segnalare in caso di avvistamento. Sarebbe necessario anche l’intervento massiccio di volontari che possano battere il territorio magari anche con l’ausilio di droni. Aiutiamo Miriam a ritrovare il suo piccolo Batman