San Gennaro Vesuviano, altro che 8 marzo: figlio con una spranga tenta di sfondare la porta della madre

Momenti di paura a San Gennaro Vesuviano, dove un uomo di 39 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver tentato di entrare con violenza nell’abitazione della madre anziana. E’ accaduto proprio in concomitanza con le celebrazioni per la Festa della Donna.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, il 39enne, tossicodipendente, si sarebbe presentato sotto casa della madre, una donna di 75 anni, pretendendo di entrare nell’abitazione. Le urla dell’uomo e il suo atteggiamento aggressivo hanno subito messo in allarme l’anziana, che ha deciso di non aprire la porta, temendo per la propria sicurezza.

La situazione è degenerata rapidamente. L’uomo, infatti, impugnava una spranga di ferro e ha iniziato a colpire con forza la porta dell’appartamento. I colpi si sono susseguiti uno dopo l’altro, sempre più violenti, fino quasi a sfondare il legno dell’ingresso.

All’interno dell’abitazione la donna, terrorizzata, è rimasta barricata dietro la porta, temendo che il figlio potesse riuscire a entrare da un momento all’altro.

La richiesta di aiuto ha fatto scattare l’intervento dei carabinieri della sezione radiomobile di Nola, che sono giunti rapidamente sul posto. Quando i militari sono arrivati, il 39enne si trovava ancora davanti alla porta della casa della madre.

I carabinieri lo hanno bloccato immediatamente prima che potesse tentare la fuga o compiere ulteriori gesti violenti. Dopo essere stato immobilizzato, l’uomo è stato ammanettato e condotto in caserma.

Al termine degli accertamenti è stato arrestato e trasferito in carcere. Dovrà rispondere del reato di maltrattamenti in famiglia, mentre sono in corso ulteriori verifiche sull’episodio.

La vicenda riaccende l’attenzione su un fenomeno sempre più preoccupante: quello delle violenze domestiche che coinvolgono genitori anziani, spesso vittime dei figli stessi, in molti casi spinti dalla dipendenza e dal bisogno di denaro.

Altri due episodi nelle ultime ore

Altri due interventi dei carabinieri si sono registrati nelle ultime ore in provincia di Napoli. A Castellammare di Stabia un 22enne ha tentato di sfondare la porta di casa della madre utilizzando un coltello. Il giovane è stato arrestato e trasferito nel carcere di Poggioreale.

A Napoli, in corso Vittorio Emanuele, un ragazzo di 17 anni ha minacciato e spintonato la madre per ottenere del denaro. L’intervento dei carabinieri ha evitato che la situazione degenerasse. Il minore è stato denunciato in stato di libertà.