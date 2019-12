Un grande trionfo per Iannelli e Friends a Salerno. Si è svolta lunedì 23 Dicembre in Via Porta Elina 8 la II Edizione della manifestazione “A Natale ti regalo un sorriso” spettacolo di solidarietà dedicato ai senza fissa dimora e ai bambini meno fortunati, immersi nelle luci d’artista di fronte al gigantesco albero di Natale.

Un cocktail di emozioni : Poesia, Moda, Arte, Musica e Canzoni. Manifestazione organizzata dall’Associazione Vesuvius e dall’Accademia Internazionale Alfonso Grassi con il patrocinio morale del Comune di Salerno e Telethon . La serata è iniziata con una breve sfilata delle modelle della stilista Nunzia di Bernardo intorno al gigantesco albero di Natale , tra lo stupore dei turisti, le interviste dell’emittente televisiva Tele Blu con Franco Capasso, il fotoreporter Raffaele Evangelista e il fotografro Egizio Sebastiano.

La serata è continuata poi all’interno del meraviglioso salone Internazionale D’arte e Cultura “A.Grassi, curato dalla figlia Raffaella“ un vero gioiello nel cuore della città, un punto di riferimento per operatori culturali, istituzionali e sociali.

Ad accogliere gli artisti, curiosi e turisti, le buonissime pizze di Rodolfo e Luciano Sorbillo, pizzaioli da quattro generazioni, le delizie dolciarie e salate del maestro Aniello Esposito e l’ottimo liquore Babà Re’. Un vero sodalizio per valorizzare i prodotti tipici locali e far conoscere le eccellenze campane del gusto.

Tra i tanti ospiti intervenuti, che non hanno fatto mancare la vicinanza all’iniziativa, l’attrice, produttrice e conduttrice Chiara Alberti, protagonista in diversi ruoli in serie televisive come “ I Cesaroni, “Il Medico in Famiglia”, ”Capri “La Squadra”” Romanzo Criminale “ e cooproduttrice dei “Misteri di Napoli “ con protagonista Angelo Iannelli nel ruolo di Pulcinella. Il cantante e chitarrista Gino Accardo, discepolo di Roberto Murolo, protagonista in diverse trasmissioni tv nazionali , la cantante e modella Teresa Moccia protagonista anche su reti televisive nazionali come la Rai e il maestro e interprete della canzone classica napoletana Luca Allocca che insieme all’ambasciatore del sorriso Angelo Iannelli hanno regalato ai presenti momenti emozionanti.

Tra i presenti l’On. Guido Milanese che si è complimentato con gli organizzatori, applausi per la sfilata di moda “Nini Couture “della stilista Nunzia Di Bernardo , testimonial della passerella è stata la modella Giulia Accardo.

Non ha fatto mancare la sua vicinanza alla serata, Radio Antenna Uno che si è collegata in diretta con l’evento con gli speakers radiofonici: Edda Cioffi e Vincenzo De Martino raccontando agli ascolti la bellissima iniziativa sociale. Tra i tanti artisti presenti gli artisti: Giovanni Armenante , Regina Senatore, Laura Bruno e Francesco Festa, quest’ultimo ha omaggiato Angelo Iannelli e Franco Capasso di alcune sue opere d’arte. Tra i presenti l’ispettrice Anna Marra Barone, la Prof.ssa Egizio Margherita, la Prof.ssa. Sonia Grassi, Raffy Prestige e il canale social Napoli DintorniNico.

A condurre la serata il poliedrico Angelo Iannelli che non ha fatto mancare momenti poetici e di cabaret. Soddisfatta della serata Raffaella Grassi che ha ringraziato e premiato l’amico e Ambasciatore del Sorriso Angelo Iannelli con il trofeo della vittoria. La serata si è conclusa tra scosciati applausi , il brindisi di Buon Natale e tutti ad ammirare con stupore le luci d’artista.

