Ricciardi e Tammaro in concerto gratis, Casoria punta a 10mila presenze in estate

Casoria è pronta a vivere un’estate straordinaria sotto il segno della musica, della cultura e dell’aggregazione. Parte ufficialmente il format estivo di Casoria Now – Vibrazioni Metropolitane, la rassegna promossa dall’Amministrazione Comunale di Casoria, in sinergia con Città Metropolitana, per animare la Città da giugno a settembre.

La presentazione ufficiale si terrà venerdì 9 maggio, alle ore 16.00, nella sala consiliare del Comune in piazza Cirillo, alla presenza del Sindaco Raffaele Bene, del vicesindaco e assessore alla Cultura Gaetano Palumbo e dei tre grandi protagonisti della rassegna Summer Festival: Nostalgia 90, Franco Ricciardi e Tony Tammaro.

La conferenza stampa sarà aperta al pubblico, in un clima di festa e condivisione, per presentare tutti gli eventi che animeranno Casoria nei prossimi mesi.

Il calendario dei concerti prevede:

Venerdì 27 giugno: Nostalgia 90 infiammerà l’area esterna del PalaCasoria con il meglio della musica anni ’90 in un format che farà ballare tutte le generazioni in una festa senza precedenti.

Sabato 28 giugno: sarà il turno di Franco Ricciardi, che regalerà una serata di grande emozione, sempre nell’area esterna del PalaCasoria, dopo la stagione dei grandi concerti che l’ha consacrato protagonista anche al Maradona. Uno dei simboli della musica made in Napoli, riconosciuto a livello internazionale, come dimostrato dai David di Donatello vinti nel 2014 e nel 2018, dal Nastro d’Argento come migliore canzone originale e dalla collaborazione con la Rai per la sigla di Domenica In, sarà la punta di diamante del Casoria Summer Festival.

Sabato 6 settembre: chiusura con l’ironia e la musica dissacrante di Tony Tammaro nella cornice della Villa Comunale Benedetto Croce ad Arpino. Un connubio atteso da tutti i fan del cantautore e dalla comunità. Una scelta che apre la rassegna ad ogni spazio della Città.

Tutti gli eventi saranno gratuiti, ma sarà necessario prenotare il biglietto di ingresso attraverso una piattaforma dedicata: i posti disponibili saranno circa 4500 per ciascun evento all’esterno del PalaCasoria e 2000 per quello di Arpino e andranno ad esaurimento.

Oltre ai grandi concerti, Casoria sarà animata da una serie di iniziative per tutte le età e in tutte le zone della Città per una vera estate di comunità.

«Con Casoria Now – Vibrazioni Metropolitane vogliamo offrire alla nostra comunità momenti di festa, spensieratezza e cultura – dichiara il sindaco Raffaele Bene –. Dopo anni complicati, Casoria merita un’estate all’insegna della condivisione, della musica e dell’orgoglio cittadino. Gli eventi saranno completamente gratuiti perché la cultura e il divertimento devono essere accessibili a tutt: lo abbiamo fatto portando in Città grandi nomi ed eventi rilevanti».

«Siamo molto orgogliosi di questo programma – aggiunge il vicesindaco e assessore alla cultura Gaetano Palumbo –. Non solo grandi nomi, ma anche la scelta di toccare più aree della Città: dal PalaCasoria alla Villa Benedetto Croce, e così per tutte le iniziative. Ogni zona avrà la sua parte di festa. È un segnale concreto di attenzione al territorio e ai suoi cittadini. Vogliamo che ogni fascia d’età trovi il suo spazio. Sarà una grande estate, gratuita, inclusiva e vibrante. Ringrazio gli artisti non solo per la performance ma soprattutto per la scelta di essere anche testimonial di quest’evento con la loro presenza venerdì 9».

Durante la conferenza stampa verranno presentati in dettaglio tutti gli appuntamenti della rassegna e la campagna di comunicazione che accompagnerà i mesi estivi.

La città è pronta: Casoria Now – Vibrazioni Metropolitane sta per iniziare!