Contro il razzismo: una settimana d’azione nelle scuole italiane

Riceviamo e pubblichiamo:

Cos’è il razzismo per me? A questa domanda risponderanno migliaia di ragazze e ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado coinvolte nel progetto “ Dall’io al noi: percorsi per crescere insieme” . Il progetto condotto dal Movimento di Cooperazione Educativa viene promosso dall’UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) nell’ambito della “Settimana d’azione contro il razzismo” dal 18 al 24 marzo 2024. Si tratta di un appuntamento importante, giunto alla XX edizione, che prevede iniziative di informazione, sensibilizzazione e animazione territoriale, per accrescere la coscienza interculturale tra i giovani nel mondo della scuola, delle università, dello sport, della cultura e delle associazioni. Durante la settimana, si terranno incontri-laboratorio a cura dei docenti, per raccogliere il punto di vista dei giovani. La premessa è che per parlare di razzismo non sia necessario che arrivi un adulto “esperto” a spiegare, ma si parta dalle esperienze e dalla cornice dei giovani. La proposta contempla la proiezione di un breve video, realizzato per questa iniziativa dalla Bottega della Comunicazione, partner del progetto, per avviare un confronto tra insegnanti e studenti. Alle scuole partecipanti saranno forniti manifesti, volantini, adesivi e materiali di studio. Per la diffusione e documentazione del progetto, sono stati attivati un’apposita sezione sul sito www.mce-fimem.it , la pagina Facebook dall’IO al NOI e un account Instagram @dall_io_al_noi . Il 21 marzo, in occasione della Giornata Mondiale contro il Razzismo, ci sarà un Webinar nazionale con studiosi, docenti, genitori e studenti delle scuole partecipanti. La ricorrenza del 21

marzo, che l’ONU celebra dal 1966, nasce dal ricordo di quanto accadde il primo giorno di primavera del 1960, quando furono massacrati 69 sudafricani in nome di una politica di emarginazione della popolazione nera ai tempi dell’apartheid.

Per il video vai a https://www.youtube.com/watch?v=rJo_mWajtkY

Per il webinar vai al link della diretta https://www.youtube.com/watch?v=yZK8wMdKY7U