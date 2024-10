Rapinatori armati assaltano le auto in coda sulla 268

SAN GIUSEPPE VESUVIANO – Strada Statale 268, armati di coltello e incappucciati assaltano auto e tentano di rubarla. Strattonata la donna al volante che indossando la cintura rovina i piani dei malviventi che si danno alla fuga. Video inviato al deputato Borrelli (AVS): “Clima di guerra, pugno durissimo per fermare criminalità e violenza fuori controllo”

Le immagini inviate al deputato Borrelli, di Alleanza Verdi – Sinistra, si riferiscono a un inquietante episodio verificatosi all’uscita di San Giuseppe Vesuviano, in direzione Ottaviano, della Strada statale 268. Una Mercedes CLA di colore grigio si ferma, all’improvviso, sulla rampa d’uscita della statale, si aprono le portiere e scendono due ragazzi muniti di coltello e passamontagna, che si dirigono verso l’auto dietro di loro. Rompono il finestrino del conducente e tentano di buttare a terra la donna alla guida, che però indossava la cintura di sicurezza. I due non riescono in nessun modo a spostare la donna e capendo che il colpo è ormai sfumato si danno alla fuga, incuranti delle tante persone intorno.

“Viviamo un clima di guerra, i criminali vanno fermati. Ho inviato le immagini alle forze dell’ordine affinché, quanto prima, si possa risalire ai vigliacchi aggressori che devono essere affidati alla giustizia. Il senso di impunità ormai dilagante favorisce il fiorire di fenomeni delinquenziali che rendono sempre più difficile la quotidianità dei cittadini, assediati, che vivono nell’insicurezza e nel terrore. I testimoni riferiscono che la Statale 268 è molto spesso teatro di episodi simili. I malviventi approfittano del traffico per commettere le loro nefandezze e dileguarsi rapidamente. Pugno durissimo e pene esemplari, questa è l’unica strada se si vuol fermare l’escalation di violenza e criminalità che sta divorando Napoli e provincia”. Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi – Sinistra che ha ricevuto le immagini.