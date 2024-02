Ragazzini armati e spietati: rapinano area di servizio su moto rubata

BOSCOREALE: rapinano pompa di benzina, hanno 16 e 18 anni. Arrestati dai Carabinieri mentre spartiscono il bottino. Sequestrate pistola e moto rubata

I carabinieri della stazione di Boscoreale hanno arrestato per rapina aggravata un 16enne e un 18enne, entrambi incensurati del posto.

Pochi minuti prima, un dipendente di una pompa di benzina in via passanti nazionale aveva subito una rapina. Due giovani in sella ad una moto gli avevano puntato una pistola, sottraendogli parte dell’incasso, circa 300 euro.

I carabinieri hanno immediatamente avviato le ricerche e individuato il veicolo in un fondo agricolo isolato. Si tratta di una moto di grossa cilindrata, anche questa provento di una rapina commessa il 23 gennaio scorso a Torre del Greco.

Bloccati e arrestati anche i due rapinatori, addosso ancora gli abiti utilizzati per la rapina.

Nella cintola una pistola a salve modificata senza tappo rosso e i 300 euro sottratti e divisi in quote: 150 euro a testa.

Rinvenuti anche due scaldacollo e due caschi, anche questi immortalati dalle telecamere della stazione di rifornimento carburante.

Il 18enne è stato portato nel carcere di Poggioreale mentre il minore è stato affidato al Centro Prima accoglienza dei Colli Aminei. Attendono entrambi di raccontare ad un giudice la loro versione dei fatti.

Foto di repertorio