Casalnuovo “derubato”, la capolista passa nel recupero dopo una svista clamorosa

Real Casalnuovo monumentale. Una sconfitta che arriva solo nel finale e a causa dell’ennesima svista arbitrale (evidente il fallo su Sosa di Cocco che non viene segnalato, l’arbitro lascia proseguire e Bolcano mette a segno l’1-2 definitivo) che danneggia fortemente i granata.

La partita è ben gestita dai padroni di casa, molto propositivi in avanti e bravi a ripartire in contropiede con Pinna in più occasioni. Al 19’ punizione dal limite per Kragl, il suo tiro centrale viene bloccato senza problemi da Rossi. Al 22’ Piga si procura una punizione da posizione interessante sulla sinistra. Sarno va alla battuta e mette al centro dell’area, Reginaldo a terra ma l’arbitro lascia proseguire. Al 30’ ancora un’occasione per il Real per Carnevale che riceve palla in area ma il tiro finisce alto. In chiusura di primo tempo è ancora Carnevale con un bel tiro dalla distanza a impensierire Ujkaj ma la palla finisce di poco a lato. La ripresa si apre con la punizione dal limite del Trapani che Kragl spedisce sulla barriera poi è ancora Pinna a ripartire in contropiede e a servire sulla destra Sarno che va al tiro ma la palla non prende il giro giusto sul secondo palo. Al 5’ minuto ancora Sarno dalla sinistra il suo rasoiata è fuori. La superiorità dei granata si concretizza al 9’ minuto dopo un’azione insistita di Carnevale che poi serve sulla sinistra Piga che da posizione defilata trafigge Ujkaj per il meritato vantaggio.

Al 26’ scatta ancora una ripartenza del Real con Pinna che si invola per vie centrali, dà ancora a destra per Sarno che gli restituisce palla ma il tiro finisce oltre la traversa. Al 28’ arriva il pari del Trapani con Convitto che di testa beffa Rossi, su sviluppi di una rimessa laterale. Il Trapani spinge, il Real mantiene bene. Al 35’ il tiro di Bonavita servito da Piga finisce alto. L’arbitro concede 5 minuti di recupero e il Trapani trova il gol della vittoria al 49’minuto con Bolcano con la complicità di un grave errore arbitrale. Sugli sviluppi di un corner, c’è prima un tocco sospetto di mano in area, poi Cocco spinge palesemente Sosa, autore di una prova maestosa, ma per l’arbitro è tutto regolare, la palla arriva a Bolcano che deve solo metterla dentro.

L’arbitro perde il controllo della situazione ed espelle Reginaldo per aver chiesto spiegazioni. Il finale è caotico. Rovinata una bella partita che poteva avere tutt’altro epilogo. Il Real Casalnuovo nel prossimo turno sarà impegnato a Castrovillari

REAL CASALNUOVO – F.C. TRAPANI 1905 1-2 (0-0)

REAL CASALNUOVO: Rossi, Piga, Di Corato, Croce, Pinna, Reginaldo, Carnevale (35’ st Ruggiero), Sosa, Sarno (46’ st Buchicchio), Bonavita, Sgambati. A disposizione: Viola, Castellano, Morra, Camorani, Bucolo, Pezzi, Cannavaro A. Allenatore: Licursi

F.C. TRAPANI 1905: Ujkaj, Sabatino, Cristini (15’ st Bolcano), Acquadro (44’ st Samake), Convitto, Cocco, Morleo (15’ st Guerriero), Ba (15’ st Palermo), Pino, Kragl, Sartore (1’ st Bollino). A disposizione: Antonini, Balla, Crimi, Pipitone. Allenatore: Torrisi

ARBITRO: Aloise di Lodi

ASSISTENTI: Jordan di Firenze e Alfieri di Prato

MARCATORI: 9’st Piga (RC), 29’st Convitto (T), 49’ st Bolcano (T)

NOTE: AMMONITI: Carnevale (RC), Sarno (RC), Di Corato (RC), Rossi (RC), Croce (RC), Pinna (RC, Ba (T), Bollino (T), Cocco (T). ESPULSO: Reginaldo