Ieri sono stati licenziati 5 dei 30 dipendenti della ditta milanese Gi.Zeta che garantiscono le attività di pulizia e di gestione dei carrelli per la spesa nel centro commerciale Vulcano Buono di Nola. Gli operai licenziati gestivano i carrelli per la spesa, ne raccoglievano quelli spaiati dappertutto, li pulivano, li sistemavano nelle postazioni apposite, sia all’interno della galleria che nel grande parcheggio. Intanto stamane i lavoratori estromessi dall’azienda stanno manifestando davanti a uno degli ingressi principali del centro commerciale, il “Sorrento”. La manifestazione è stata organizzata e coordinata da Antonio Esposito, il sindacalista della Ugl che si sta occupando di questa delicata vertenza. I “carrellisti” licenziati si chiamano Giovanni Napolitano, 51 anni, di Roccarainola, moglie e due figli, Beniamino Barbato, 41 anni, di Pomigliano, moglie e due figli, Raffaele Marotta, 39 anni, di Nola, Giuseppe Maione, 40 anni, di Sant’Anastasia. moglie e due figli, Vincenzo Iasevoli, 47 anni, di Pomigliano, moglie e un figlio. Dopo il loro licenziamento l’ipermercato Auchan di Nola, ora passato a Conad, che si trova all’interno del Vulcano Buono, si è visto costretto a chiamare da Giugliano la ditta locale “Prestige” allo scopo di provvedere momentaneamente alla gestione dei carrelli della spesa. Bisogna ricordare che l’appalto alla Gi.Zeta è stato affidato dalla società che gestisce il Vulcano Buono, prevede sia le pulizie che la gestione dei carrelli. Ma il taglio dei carrelli voluto dall’azienda milanese è stato dettato da esigenze di contenimento dei costi. Però il Vulcano Buono non ha provveduto a riempire questo vuotoche ne è scaturito. Ora però si sentono in pericolo anche gli altri lavoratori delle pulizie, il cui appalto scadrà il 31 marzo. “La Gi.Zeta – denuncia Antonio Esposito – ha violato l’articolo 4 del contratto di lavoro, che prevede il passaggio dei lavoratori a un’altra ditta in caso di dismissione del servizio. E ora c’è infatti un’altra ditta che si sta occupando dei carrelli, mese per mese al momento . Inoltre – aggiunge Esposito – noi avevamo proposto alla Gi.Zeta di ricollocare i lavoratori, i cinque che stavano per essere licenziati e che poi sono stati effettivamente silurati, in altri servizi che la ditta offre sia all’Interporto che al Cis. Ma non ci hanno ascoltato, anche se questa operazione era più che possibile grazie a una redistribuzione degli orari e dell’organizzazione. La situazione è dunque molto strana e molto grave. Per quanto ci riguarda noi non ci fermeremo e andremo avanti con le proteste e con le richieste di incontri volti a risolvere questa faccenda”. Sullo sfondo si staglia un contesto più preoccupante. Lasciando fare alla Gi.Zeta la società che gestisce il Vulcano Buono ha di fatto rinunciato a garantire un servizio di cui beneficiava l’ipermercato Auchan e, soprattutto, la sua clientela. E se si pensa che Conad sta minacciando di chiuderlo perché non rientra nei suoi piani industriali allora i timori sembrano destinati a espandersi a macchia d’olio.