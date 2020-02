Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa dal Comune di Pomigliano

Abbattere le barriere, anche quelle invisibili e far in modo che Pomigliano d’Arco sia esempio di civiltà: va finalmente in porto un’iniziativa attesa da tempo, grazie all’assessore Mattia De Cicco (politiche sociali) e alla collaborazione delle associazioni «Mente e Coscienza» e «Crescere Parlando». Tutte le attività di Pomigliano d’Arco legate al «food and beverage», dai bar ai ristoranti, dai pub alle trattorie, potranno far tradurre i propri menu in linguaggio Braille semplicemente inviando i testi per posta elettronica all’indirizzo emanuele.giuseppe.adiletta@gmail.com. «A Pomigliano andiamo oltre i pregiudizi e mettiamo in primo piano le problematiche sociali – dice l’assessore De Cicco – una città che accoglie non vedenti, anche con menu in Braille nelle attività commerciali, dà un piccolo e prezioso segno di attenzione. Ed è da dettagli come questo che si può misurare il grado di accessibilità e sostenibilità di un luogo. A Pomigliano facciamo così».