Progetto pace, movimenti di Somma Vesuviana per l’Ucraina

Riceviamo e pubblichiamo dal laboratorio politico composto dai movimenti “Onda Bianca Alternativa Civica e Movimento Civico Sommese “

Il conflitto che vive l’Ucraina a causa dell’aggressione russa ha sconvolto tutto il mondo. Il laboratorio politico composto dai movimenti “Onda Bianca Alternativa Civica e Movimento Civico Sommese “ , chiede che la pace possa tornare in Ucraina al più presto possibile. Oggi ci ritroviamo dinnanzi ad una potenziale emergenza umanitaria senza precedenti, a tal proposito chiediamo all’attuale amministrazione comunale di dar vita ad un vero e proprio cordone umanitario sommese. La nostra idea è quella di coinvolgere tutte le realtà politiche, associative, ecclesiastiche e culturali del territorio affinché ogni una di esse possa mettere a disposizione la propria sede e i propri volontari per dare inizio ad una raccolta di alimentari e di vestiti da devolvere al popolo ucraino ( sia quello rifugiato in Europa sia quello che resiste nella propria patria) il tutto coordinato dal comune , dalla croce rossa e protezione civile. Proponiamo inoltre di istituire un elenco di persone o di enti disposti ad accogliere temporaneamente le donne e i bambini che scappano dagli orrori della guerra. Oggi è il momento di mettere da parte tutte le nostre divisioni ideologiche e dimostrare di essere uniti difronte al dolore di un popolo amico.