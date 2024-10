Prefetto telefona al sindaco: nuovi mezzi e uomini per la sicurezza in città

CASORIA. Si apre una nuova stagione di controlli mirati a Casoria. Nelle scorse ore, a margine del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, il Prefetto di Napoli, S.E. Michele Di Bari ha avuto un colloquio telefonico col Sindaco di Casoria Raffaele Bene.

L’oggetto della telefonata era l’accoglimento della richiesta, avanzata dal primo cittadino nel corso degli incontri, per l’ulteriore invio di uomini e mezzi incaricati di pattugliare il territorio di Casoria e garantire la sicurezza sotto molteplici aspetti, a partire dal contrasto alla microcriminalità ed al controllo delle baby gang. Il rinnovato piano di sicurezza verte soprattutto sull’organizzazione di servizi ad Alto Impatto col presidio degli snodi chiave da parte delle forze dell’ordine.

Il sindaco Raffaele Bene ha espresso grande soddisfazione per l’apertura della Prefettura: “Tengo a ringraziare personalmente ed ancora una volta il Prefetto. La sua telefonata è un gesto di grande generosità ed attenzione verso il nostro territorio. Dopo le nostre richieste e l’interlocuzione tanto è stato fatto, ma è chiaro che la complessità del territorio deve portare a sforzi mirati anche per estirpare le forme di violenza più spontanee. Le istituzioni sono al fianco di Casoria in questa battaglia”.