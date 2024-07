Positano, in mostra la personale di Giancarlo Ianuario Solaris

Positano. Riceviamo e pubblichiamo:

Giovedì 1°agosto alle ore 18:00, sarà inaugurata la mostra personale dell’artista Giancarlo Ianuario Solaris dal titolo Nel segno del sole. Fuoco e alchimie. La sede sarà l’Ufficio del Turismo, che si occupa della promozione territoriale e turistica del Comune.

L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Comune di Positano e dell’Associazione culturale Positano arte e cultura. Interverranno: il dott. Giuseppe Guida, sindaco di Positano; il dott. Giuseppe Vespoli, delegato alla cultura; la prof.ssa Yvonne Carbonaro, scrittrice e critica d’arte. La mostra sarà aperta al pubblico fino al 30 agosto 2024, tutti i giorni, dalle ore 9:00 alle ore 21:00.

Dopo la mostra personale presso il Museo Provinciale della ceramica di Vietri sul Mare (Sa) a giugno di quest’anno, le opere del maestro Solaris arriveranno sulla costiera Amalfitana a Positano in omaggio al meraviglioso mare e alle profonde bellezze di questi luoghi. Le opere in terracotta e maiolica a lustro, impreziosite dai riflessi straordinari, sono state già molto apprezzate nel 2017 a Gubbio e Gualdo Tadino (PG), dove Solaris ha esposto nel Museo Diocesano e nella Torre Medievale di Porta Romana. Le opere di Giancarlo Januario si trovano in prestigiosi musei italiani tra i quali: il M.I.C., il Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza (RA); il Museo Diocesano di Gubbio (PG); il Museo della maiolica a Lustro Torre medievale di Porta Romana Gubbio (PG); il Museo Civico Rocca Flea di Gualdo Tadino (PG); il Museo della maiolica a lustro Casa Cajani Gualdo Tadino (PG); il Museo della ceramica di Villa Guariglia Vietri sul Mare (SA); Il Museo arte Contemporanea di Cerreto Sannita (BN); inoltre, numerosi sono i musei esteri dove le pregevoli opere del maestro hanno riscosso un forte successo di critica.