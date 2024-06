Pomigliano, vigili chiudono falegnameria e sequestrano cibo illegale

Pomigliano d’Arco – Alimenti sequestrati e donati alla Caritas per sostenere le persone bisognose: è quanto hanno fatto i vigili urbani di Pomigliano d’Arco (Napoli), a seguito dei controlli nei mercati rionali, che hanno portato alla scoperta della vendita di prodotti alimentari senza autorizzazione da parte del venditore ambulante. I caschi bianchi, guidati dal tenente colonnello Emiliano Nacar, infatti, hanno sequestrato un carico di prodotti alimentari ad un commerciante ambulante privo di autorizzazioni che stazionava in uno dei mercatini rionali in città, ed hanno poi donato gli stessi alla Caritas che li distribuirà alle famiglie meno abbienti.

Negli ultimi giorni la polizia locale ha intensificato i controlli, scoprendo anche una falegnameria priva di qualsiasi autorizzazione: il titolare è stato deferito all’autorità giudiziaria anche per l’illecito conferimento dei rifiuti e della gestione illecita degli stessi, ed il locale è stato sottoposto a sequestro penale. Durante le proprie attività, i vigili urbani hanno anche sanzionato due esercenti per occupazione abusiva del suolo pubblico e per l’impiego di lavoratori in nero, segnalando i casi all’Ispettorato del Lavoro per ulteriori accertamenti e provvedimenti.

Nel fine settimana la polizia locale ha anche elevato 100 contravvenzioni nelle zone della movida, e comminato numerose contravvenzioni per violazioni del codice della strada, inclusa la sosta selvaggia sui marciapiedi. La polizia locale di Pomigliano d’Arco, spiegano dal Comune, “continua a monitorare attentamente il territorio per prevenire e reprimere attività illecite, assicurando il rispetto delle normative vigenti e la tutela della comunità”.