Pomigliano, maestra dell’asilo prende a schiaffi bambini: filmato choc fa il giro del web

POMIGLIANO D’ARCO – Un filmato choc ha fatto il giro del web nelle ultime ore, suscitando indignazione e rabbia. Nel video si vede chiaramente una docente di una scuola dell’infanzia privata mentre perde la calma e colpisce ripetutamente alcuni bambini che stavano giocando su un terrazzino esterno, situato al piano terra di un edificio nel cuore di Pomigliano d’Arco.

Uno degli schiaffi, in particolare, è stato talmente violento da far cadere a terra una bambina di appena tre anni. Le immagini sono state riprese con uno smartphone da un residente del palazzo, affacciato proprio sul cortile in cui si è verificato l’episodio.

Il video è presto circolato tra le chat dei genitori dei piccoli iscritti alla struttura — tutti tra i due e i quattro anni — scatenando un’ondata di sdegno. Alcune famiglie si sono rivolte immediatamente alla direzione scolastica, chiedendo l’allontanamento della docente, una donna di circa cinquant’anni.

Altri genitori hanno contattato l’onorevole Francesco Emilio Borrelli, esponente di Alleanza Verdi e Sinistra, che ha pubblicato il filmato sulla propria pagina Facebook. La diffusione è stata rapidissima, e le immagini sono diventate virali in poche ore.

«L’episodio si è verificato nella scuola “Infanzia Felice” di Pomigliano d’Arco – ha scritto Borrelli nel post – dove numerosi genitori si sono rivolti ai responsabili dell’istituto».

La replica della scuola non si è fatta attendere: attraverso una comunicazione ufficiale, la dirigenza ha dichiarato che la donna protagonista delle violenze non fa parte del personale stabile, ma era in fase di valutazione. «La prova non è stata superata – si legge nella nota – perché la persona in questione non rispecchia i nostri principi educativi».

Il filmato