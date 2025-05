Pomigliano, incendio nei locali dell’Asl: archivio distrutto

Pomigliano d’Arco, incendio nel seminterrato dell’Asl Napoli 3: in fiamme l’archivio

Un rogo è divampato nella serata del 3 maggio all’interno di un’area sotterranea della sede dell’Asl Napoli 3, situata a Pomigliano d’Arco. Le fiamme hanno coinvolto uno spazio destinato alla conservazione di documenti amministrativi, chiuso al pubblico. Nessuna persona è rimasta coinvolta: al momento dell’incendio, infatti, la struttura era chiusa e non erano presenti né impiegati né utenti.

Sul posto sono rapidamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme e avviato i rilievi per stabilire le cause dell’accaduto. I danni appaiono circoscritti: alcuni fascicoli sono andati distrutti e le pareti dell’ambiente hanno riportato segni di bruciatura, ma non ci sarebbero compromissioni alla stabilità dell’edificio.

Il dirigente del distretto sanitario, Giuseppe Russo, ha annunciato che presenterà una denuncia formale alla magistratura, auspicando che venga fatta piena luce sull’origine dell’evento.