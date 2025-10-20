Somma Vesuviana, si rafforza il gruppo dirigente di Forza Italia

Riceviamo e pubblichiamo:

Annunciamo con grande orgoglio l’ingresso di nuove adesioni di amministratoti uscenti e esponenti della società civile nelle file di Forza Italia Somma Vesuviana. Questo importante rafforzamento del gruppo dirigente testimonia la crescente fiducia nella nostra proposta politica e nel nostro impegno per la città.

Siamo determinati nel lavorare con rinnovata energia per essere il partito guida di Somma Vesuviana aggregando e richiamando tutti coloro che si rivedono nei nostri principi ed insegnamenti. Subito dopo, ci proporremo per la costruzione di una grande coalizione unitaria e vincente, con donne ed uomini, che al di là dell’appartenenza politica, abbiano a cuore la nostra collettività. Ribadiamo che la priorità è quella di essere al servizio della cittadinanza, di continuare nell’opera intrapresa in questi anni e di lavorare per il bene comune, mettendo al centro i valori della libertà, della responsabilità e del cattolicesimo.

Contestualmente, annunciamo l’inaugurazione della nuova sede di Forza Italia per il prossimo 31 Ottobre ore 17.30 in Piazza Giuseppe Moscati n.13 Forza Italia Somma Vesuviana: la scelta giusta per la nostra Città.

Il Commissario Cittadino

Il Gruppo Dirigente