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Pomigliano d’Arco: furti e truffe telefoniche, cresce la preoccupazione tra i cittadini

Miriam Caiazzo
di Miriam Caiazzo

Ieri mattina si è verificato un tentativo di furto di una Fiat 500X in via Ercole Cantone. I malintenzionati, a bordo di una Citroën, sono stati messi in fuga prima di portare a termine il colpo grazie all’intervento di una passante che ha immediatamente allertato i carabinieri, giunti sul posto in breve tempo. L’auto ha riportato solo lievi danni.

 

 

Non si tratta di un episodio isolato. Negli ultimi giorni, infatti, Pomigliano d’Arco torna a essere percepita dai cittadini come un luogo meno sicuro. Nel fine settimana è stata rubata una Jeep Renegade nei pressi del teatro Gloria; poco dopo, nel parcheggio dell’attività commerciale “Casamadre” e in quello della villa comunale, sono state danneggiate complessivamente sette auto per sottrarre oggetti lasciati all’interno.

In uno dei veicoli presi di mira, dopo aver infranto il finestrino, sono stati rubati due profumi appena acquistati e un maglione. I danni, in questo caso, ammontano a circa 850 euro.

A questi  si aggiungono anche due tentativi di truffa telefonica registrati la scorsa settimana: uno andato a segno, l’altro sventato. Secondo quanto emerso, si tratterebbe di telefonate fraudolente in cui i malviventi, fingendosi familiari in difficoltà, riescono a convincere le vittime a consegnare denaro e oggetti in oro a sconosciuti.

Questi episodi hanno contribuito a riportare un clima di tensione in città, alimentando la preoccupazione tra i cittadini e commercianti.

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