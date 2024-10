Pollena Trocchia, Luna park: divertimento per grandi e piccini

Riceviamo e pubblichiamo.

Luna Park a Pollena Trocchia.

È questo il titolo dell’evento organizzato per questa sera dalla parrocchia Santissima Annunziata di Trocchia. L’appuntamento è nel giardino parrocchiale di via Stefano Trinchera, a partire dalle ore 19:30. Sarà allora che partirà l’animazione prevista per grandi e piccini con gonfiabili, musica, ma anche pop-corn, zucchero filato e, per celebrare l’inaugurazione del nuovo forno a legna della chiesa, pizze.

«Sebbene ci siano attestazioni ufficiali della parrocchia già a inizio 1600, questo mese ricade il centocinquantesimo anniversario della riconsacrazione dell’altare maggiore della parrocchia, di qui l’idea di celebrare la ricorrenza con un’occasione di svago per bambini che potesse però anche richiamare i più grandi e le intere famiglie, un’occasione che serva anche a favorire la socialità e lo stare insieme» hanno detto i promotori dell’iniziativa dalla parrocchia Santissima Annunziata.

«Siamo lieti come Amministrazione comunale di patrocinare e contribuire alla realizzazione di quest’iniziativa che vuole donare ai più piccoli momenti di svago e sano divertimento, promuovendo il sentirsi famiglia e comunità. Tra gonfiabili, musica, animazione e cibo delle feste, si proverà a ricostruire l’atmosfera gioiosa e affascinante dei Luna Park per un evento da non perdere» ha detto Francesco Pinto, vicesindaco e assessore agli eventi del comune vesuviano.

«Si prospetta un intenso fine settimana per Pollena Trocchia. Il Luna Park sabato sera e il memorial e raduno di auto e moto domenica mattina testimoniano che il nostro paese è vivo, pieno di idee ed energie che noi amministratori lavoriamo per incentivare e supportare, come abbiamo fatto in questa occasione con i giovani volenterosi e pieni di entusiasmo del gruppo parrocchiale, che ringraziamo per il loro impegno» ha concluso il sindaco di Pollena Trocchia, Carlo Esposito.