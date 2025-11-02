Pollena Trocchia, “Inclusion Day”: in piazza per promuovere inclusione e rispetto reciproco

Riceviamo e pubblichiamo.

L’appuntamento è per domenica 2 novembre dalle 10 alle 13 per promuovere l’inclusione e il rispetto reciproco.

Sono questi gli obiettivi a cui tende “Inclusion Day”, la nuova iniziativa organizzata dall’associazione di promozione sociale Soul e da La Casa del Fanciullo per domenica 2 novembre dalle ore 10 alle ore 13. «Attraverso l’Inclusion Day lanciamo un messaggio: eliminare le distanze che talvolta nascono tra bambini e ragazzi con sviluppo tipico e atipico o di diverse nazionalità. Lo faremo coinvolgendo il centro NeapoliSanit e la Casa di accoglienza SAI di Villa Caracciolo» hanno detto dall’associazione Soul.

La manifestazione, in programma in piazza Donizetti, prevede laboratori sensoriali, gonfiabili, artisti di strada, ma anche happy hour e musica grazie all’orchestra di bambini della scuola Ascoltando i bambini. «Quando si parla di rispetto, di inclusione, di non lasciare indietro nessuno non possiamo che essere al fianco di chi lancia questi messaggi.

Per questo motivo come comune abbiamo patrocinato la manifestazione organizzata per domenica mattina e invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare: con la presenza e la condivisione i messaggi positivi trovano ancora più forza» ha detto Francesco Pinto, vicesindaco di Pollena Trocchia delegato tra le altre cose agli eventi. «Domenica mattina saremo in piazza per partecipare a una manifestazione che vuole essere occasione di incontro, di consapevolezza e di azione per promuovere la piena partecipazione sociale di tutti i bambini, i ragazzi e più in generale le persone, senza discriminazioni di abilità, origine, lingua o cultura. Lo facciamo con piacere, sarà di certo una splendida iniziativa» ha detto Carlo Esposito, sindaco del comune vesuviano.