Polizia di Volla sequestra un laboratorio artigianale abusivo

VOLLA – A seguito controlli predisposti dal Comandante della Polizia Locale Ten. Col. Giuseppe dott. Formisano sul territorio e finalizzati alla prevenzione di reati ambientali nell’ambito del progetto “Terra dei Fuochi” finanziato con fondi Ministeriali per prevenire lo smaltimento di rifiuti speciali e/o pericolosi, in zona centrale del Comune di Volla, all’interno di un locale artigianale si accertava lo svolgimento di un’attività artigianale di meccatronica del tipo “autoriparatori” senza la prescritta autorizzazione unica ambientale (AUA).

La mancanza dell’AUA ha portato alla comunicazione di notizia di reato alla Procura competente presso il Tribunale di Nola nei confronti del titolare nonché il sequestro dell’attività al fine di evitare che il reato potesse essere portato ad ulteriori conseguenze.

Nel contempo il Tribunale di Nola sezione GIP/GUP ha convalidato i precedenti sequestri preventivi già effettuati di altre due attività di meccatronica perché “i sequestri dell’aree sono stati legittimamente eseguiti dalla PG operante”.