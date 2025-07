Poggiomarino, Auriemma nuovo presidente del Rotary Vesuvio Est

Poggiomarino. Riceviamo e pubblichiamo:

Rotary club Poggiomarino Vesuvio Est: passaggio di Consegne per il Club Rotary Poggiomarino Vesuvio Est. Giovedì 03.07.2025.

Questa sera nella suggestiva cornice della yacht Club “La Vela” di Torre del Greco si celebra l’annuale passaggio di consegne da parte del Presidente 2024-25, Pino Zamboli alla nuova Presidenzadel Club di Poggiomarino Vesuvio Est per l’anno 2025-26. Una realtà presente nel territorio e attivo dal 2017 con innumerevoli iniziative e progetti al servizio della comunità.

È Giuseppe Auriemma il nuovo Presidente per l’anno rotariano 2025-2026, medico psichiatra, psicoterapeuta e psico-oncologo dell’ASL Na1 Centro, di Somma Vesuviana. Da sempre attivo sul territorio vesuviano e promotore di eventi e programmi culturali per la salvaguardia del patrimonio culturale e delle tradizioni storiche. Particolarmente attento e vicino alle giovani generazioni, suo il progetto l’Arco e le Emozioni” realizzato con i giovani del Liceo Classico Leonardo Da Vinci a Poggiomarino, ha inoltre fondato nel 1991 un Centro Giovanile permanente ed è l’iniziatore del Palio di Somma Vesuviana che quest’anno giunge alla sua XXXIII edizione.

Il club, il Rotary Club Poggiomarino Vesuvio Est, è nato nel 2017 con l’ambizione di essere un vero e proprio “luogo di fermento culturale al servizio della comunità”, con l’obiettivo di stimolare lo sviluppo della comunità, fare azioni di service a favore dei più fragili, incoraggiare l’imprenditorialità e le iniziative con ricadute sociali e culturali. Questa è la nostra identità, le nostre radici profonde nel territorio vesuviano.

Per l’anno rotariano che si apre, il messaggio presidenziale internazionale del Rotary International è “Uniti per fare il bene” (Unite for Good), carica che ha ricevuto un italiano, uomo del sud e siciliano, Francesco Arezzo di Ragusa che insieme al neo Governatore del distretto 2101 Angelo Di Rienzo si cercherà di tradurre in percorsi, progetti e processi di cambiamento per il bene delle nostre comunità e per la pace.

Non è un semplice tema annuale, ma una vera e propria filosofia guida, un invito all’azione che ci ricorda il potere trasformativo della connessione umana. Ci esorta ad accogliere nuovi volti, a collaborare con maggiore intensità nei progetti di servizio e ad espandere collettivamente il nostro impatto globale. Come Rotariani, siamo “Persone in Azione”: non aspettiamo che il cambiamento accada; lo facciamo accadere.

E come si coniugherà questo potente messaggio, “Uniti per fare il bene”, qui, nel nostro amato territorio di Poggiomarino e del Vesuvio Est? “Lo faremo trasformando il nostro impegno da quello di un gruppo di individui a quello di una vera e propria squadra coesa– Afferma Giuseppe Auriemma- Ogni Rotariano è una risorsa preziosa, e il mio impegno sarà quello di far sì che ognuno lavori nel proprio ruolo, mettendo a disposizione le proprie competenze e passioni, ma sempre in sinergia con tutti gli altri, perché è nell’interazione e nel supporto reciproco che la nostra forza si moltiplica”.

Poggiomarino 03.07.2025

Club Rotay Poggiomarino Vesuvio EST.