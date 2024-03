Pasqua 2024, tutti i rincari: dalla spesa alimentare ai viaggi

Pasqua è vicina e ha portato con sé cambiamenti e rincari economici di vario genere.

Si parte dall’aumento della spesa alimentare, non solo materie prime, ma anche alimenti prettamente pasquali come uova e cioccolate varie. Rispetto allo scorso anno, infatti, gli aumenti toccano anche i viaggi e per tutti quelli che trascorreranno la Pasqua lontano da casa preparatevi, perché secondo le stime si parla di un rincaro globale di 700 milioni. Secondo una stima dell’associazione a difesa dei consumatori Assoutenti, i viaggi in treno e autobus, infatti, nella settimana di Pasqua, sono aumentati del 5,9% rispetto al 2023, mentre i biglietti aerei del 14% per mete nazionali.

Le tariffe degli alberghi e dei motel hanno subito un rincaro del 6,9%, mentre quelle dei B&B, delle case vacanza e degli appartamenti del 9,1%. Il costo di una cena al ristorante potrebbe aumentare del 3,9% rispetto all’anno precedente in tutta la settimana pasquale, dunque non solo nel giorno della domenica santa e del lunedì di Pasquetta.

Insomma, per questa Pasqua 2024 non ci sarà davvero nulla di economico, soprattutto se si considera la differenza con gli anni precedenti all’avvento della pandemia.