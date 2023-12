Palma, sequestrati oltre tre quintali di cibo. Sigilli a ristorante

PALMA CAMPANIA – Oltre tre quintali di alimenti tenuti in cattivo stato di conservazione, mancata tracciabilità dei prodotti, carenti condizioni igieniche dei bagni e altre irregolarità amministrative. Queste le ragioni per le quali gli agenti di polizia locale di Palma Campania, coordinati dal comandante, tenente Massimiliano Falcone, hanno posto sotto sequestro un bar – ristorante, gestito da un cittadino straniero e frequentato, in prevalenza, da migranti di provenienza orientale.

L’operazione rientra in un più vasto giro di indagini, scattate a seguito di numerose segnalazioni ed esposti giunti al comando di polizia locale del Comune di Palma Campania. Gli agenti, organizzati in due pattuglie per un totale di quatto operatori, hanno effettuato un sopralluogo nei locali del ristorante insieme al personale dell’Uopc (unità operativa prevenzione collettiva) dell’Asl Napoli 3 Sud, riscontrando la mancanza di ogni rispetto della normativa per ciò che riguarda i bagni, l’assenza di formazione del personale (obbligatoria per legge), l’assenza del manuale Hccp. Carenze igieniche sono state riscontrate anche all’interno dei locali, con presenza di sporcizia e muffa.

Sono stati sequestrati, inoltre, 357 chili di carne ed altri prodotti alimentari, conservati in malo modo ed in avanzato stato di putrefazione. Alcuni alimenti erano poggiati a terra o collocati vicino ai detersivi, con grave pericolo per la salute dei consumatori. Dopo il sequestro, si è provveduto alla distruzione della merce sequestrata e sono stati apposti i sigilli al ristorante, che resterà chiuso fino a quando il titolare non avrà adempiuto a tutte le prescrizioni impartite

Si tratta del secondo ristorante chiuso a Palma Campania dagli agenti di polizia locale e dell’ennesima operazione del Comando per garantire il rispetto delle regole e la tutela della salute. Plaude all’operazione il sindaco Nello Donnarumma: “Ringrazio il comandante Falcone e gli agenti per la professionalità e l’attenzione al territorio e alle regole. La loro azione a tutela della legalità rappresenta una garanzia per i cittadini”