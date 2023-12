Pomigliano, Bilancio di Previsione approvato prima di Natale: ecco tutte le cifre

POMIGLIANO D’ARCO – Il Consiglio comunale di Pomigliano d’Arco ha approvato oggi il bilancio di previsione 2024-2026. È la prima volta che l’approvazione avviene prima della scadenza del 31 dicembre e con 11 giorni di anticipo.

Lo strumento finanziario prevede un movimento complessivo su triennio di circa 127 milioni di euro, in entrata e uscita, di cui 40 milioni di euro per l’annualità 2024. La previsione del risultato di gestione al 31 dicembre di quest’anno è di circa 9 milioni di euro. Il piano triennale delle opere pubbliche ammonta a quasi 64 milioni di euro, mentre per i servizi a domanda individuale (mensa scolastica, asilo nido) l’amministrazione comunale interverrà per la copertura dei servizi stessi con circa 700 mila euro.

“Profonda soddisfazione” è stata espressa dall’assessore al bilancio del Comune, Mattia De Cicco, che ha sottolineato come l’approvazione del bilancio entro il 31 dicembre sia la prova tangibile che sia concreto e che sia frutto di una seria programmazione dell’amministrazione comunale sui vari interventi che vanno dai lavori pubblici, alle riqualificazioni di alcune scuole, all’assunzione di nuovo personale nel Comune, ai tanti progetti messi in piedi nelle politiche sociali, agli interventi per l’ambiente.

“Oggi abbiamo ottenuto un risultato straordinario – ha aggiunto l’assessore De Cicco – perché siamo riusciti a centrare l’obiettivo di approvare il bilancio di previsione 2024-2026 più di dieci giorni prima della scadenza, senza dover ricorrere all’esercizio provvisorio. Questo vuol dire fornire stanziamenti certi, credibilità nelle attività da compiere per effetto di una copertura finanziaria già acclarata e garanzia che le azioni da compiere saranno portate a termine, essendo sorrette da fondi assicurati”.

“Vorrei ringraziare per questo – ha concluso De Cicco – la responsabile del Servizio Finanziario Rachele Di Gregorio, che per settimane ha lavorato alla predisposizione del bilancio di previsione che abbiamo approvato entro i limiti stabiliti dalla Legge e nel rispetto del nuovo Decreto Ministeriale del 25 luglio 2023. Approvare il bilancio entro il 31 dicembre è sicuramente un motivo di vanto per la nostra Amministrazione Comunale”.

A favore del provvedimento hanno votato 19 consiglieri della maggioranza, 3 i voti contrari dell’opposizione. L’Aula ha anche approvato, tra gli altri documenti propedeutici al bilancio di previsione, le aliquote e le detrazioni Imu per il 2024, il documento unico di programmazione (dup).

“Approvare il Bilancio di previsione entro la fine dell’anno – ha sottolineato il sindaco Raffaele Russo – ci consente di programmare in maniera corretta le risorse che abbiamo. Si tratta di un bilancio virtuoso attraverso cui l’amministrazione è stata in grado di tenere alta l’attenzione sul piano delle opere pubbliche e il sociale, ma anche sugli strumenti che stanno restituendo decoro a questa città che negli ultimi due anni aveva fatto purtroppo grossi passi indietro”. “Questa è una amministrazione che funziona e ha recuperato margini di efficienza davvero notevoli – ha aggiunto il sindaco – l’approvazione del bilancio entro il 31 dicembre è un risultato che premia il comune di Pomigliano: e si tratta di un vero record, dal momento che negli anni pregressi tutte le proroghe assentite portavano ad approvare questo documento nei mesi di aprile, maggio e a volte anche giugno, impedendoci di spendere nei primi mesi dell’anno se non in termini di dodicesimi, e quindi in contabilità provvisoria”.