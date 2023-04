Palma Campania, ecco la coalizione a sostegno di Donnarumma

Riceviamo e pubblichiamo

Sono tre le liste a sostegno della candidatura a sindaco di Nello

Donnarumma per le elezioni a Palma Campania del 14 e 15 maggio:

“Orgoglio Palmese”, “Palma 2028” “Terra Nostra”. Sindaco uscente,

Donnarumma si presenta con l’appoggio di una coalizione compatta,

formata da esponenti dell’attuale amministrazione ma anche da volti

nuovi.

Spiega Nello Donnarumma: “Con me ci sono uomini e donne accomunati dalla

passione per Palma Campania, dalla voglia di migliorare il territorio e

di proseguire il cammino intrapreso. ho riscontrato grande entusiasmo

mentre componevamo le liste, soprattutto tra i giovani, che sono

moltissimi e daranno un grande apporto: con questo stesso entusiasmo

andiamo avanti in campagna elettorale a spiegare ai cittadini il nostro

programma e i nostri progetti”.

PALMA 2028 – DONNARUMMA SINDACO

Albano Luigi Carbone Pasquale Castaldo Serafina Esposito Maria Ferrante Giuseppe detto PEPPE Franzese Elvira Giugliano Antonella Grassi Adriana Isernia Donata detta DONATELLA Lauri Antonio Montanino Luca Nunziata Rega Michele detto PALOMMELLA Rainone Vincenzo Recupito Simona detta SIMONA Santella Luigia Teresa detta GINA Sepe Fabrizio Maria

ORGOGLIO PALMESE – DONNARUMMA SINDACO

Ambrosio Stefania Cassese Michele Fusco Francesco Gemito Aniello Gragnaniello Martino detto MARTINO Maffettone Rosa detta ROSSELLA Maffettone Teodoro detto TEO Manzi Angela Montanino Salvatore Nunziata Aniello detto NELLO Palmese Paolo Peluso Mariagiovanna Prisco Francesco detto BOMBER Prisco Rosa Agnese Simonetti Giuditta Rainone Oreste

TERRA NOSTRA – DONNARUMMA SINDACO