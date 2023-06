Ondata di violenza a Pomigliano: ucciso a botte un clochard di colore

Stavolta l’ episodio potrebbe turbare la coscienza di un’intera comunità. Si sospetta che dietro l’agguato al povero immigrato ci sia stata l’azione del branco

In base alle prime voci pare che si chiamasse Frederik, che avesse intorno ai quarant’anni e che fosse uno di quei pacifici immigrati senza fissa dimora provenienti dall’ Africa, di quelli che di solito si appostano davanti ai supermercati per chiedere l’elemosina. E proprio nei pressi del supermercato davanti al quale solitamente faceva la questua, in via Principe di Piemonte, a Pomigliano, comune 15 chilometri a est di Napoli, è stato ritrovato Frederik, riverso in una pozza di sangue. Il clochard è stato ammazzato a suon di botte, forse da una gang di ragazzini, intorno alle 2 e 30 della notte tra domenica e lunedi. Stanno indagando i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna e del nucleo investigativo. Sono stati acquisiti dai militari i filmati di una telecamera attraverso cui si possono scorgere tre individui difficilmente identificabili. Questo comunque è l’ultimo di una serie di brutti episodi di violenza che nelle ultime settimane si sono consumati a Pomigliano.