Raccolta differenziata e ambiente, l’amministrazione fa il punto con la città

Somma Vesuviana per l’ambiente, per la differenziata, per il recupero dei sentieri naturalistici.

Rita Di Palma (Assessore all’Ecologia del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano) : “La Raccolta Differenziata registra un aumento di sei punti percentuali in un anno e balza al 65%. Ora dobbiamo arrivare ad un definitivo salto di qualità”.

Conferenza Stampa – Lunedi 26 Giugno – Ore 11 – Sala Giunta – Palazzo Torino – Piazza Vittorio Emanuele III – Somma Vesuviana, nel napoletano.

Dalla Raccolta Differenziata agli obiettivi di recupero delle aree nel Parco Nazionale del Vesuvio. In conferenza stampa illustrazione degli obiettivi raggiunti e programmi.

“Lunedì conferenza stampa di illustrazione dei programmi e degli obiettivi raggiunti dalle Politiche Ecologiche. Somma Vesuviana ha avuto un aumento di ben 6 punti percentuali della raccolta differenziata. Le percentuali della raccolta erano al 59% e in questo momento siamo arrivati al 65%. In un anno abbiamo registrato un aumento di sei punti. Abbiamo raggiunto questo obiettivo con ordinanze e campagne che andremo ad evidenziare nel corso della conferenza stampa. E’ chiaro che dobbiamo aumentare la percentuale e possiamo farlo. Abbiamo instaurato un accordo con la piattaforma Solari che si occupa dello smaltimento del multimateriale, della plastica e delle lattine. Durante la conferenza stampa presenteremo risultati, obiettivi e iniziative riguardanti la differenziata, ristrutteremo Castello e recuperemo i sentieri. Illustreremo tutto nella conferenza stampa, in programma in Sala Giunta, alle ore 11 di Lunedì 26 Giugno”. Lo ha annumciato Rita Di Palma, Assessore all’Ecologia del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano.

Lunedì 26 Giugno, ore 11, Conferenza Stampa, riservata alla stampa, in Sala Giunta, presso Palazzo Torino in Piazza Vittorio Emanuele III, Somma Vesuviana. Interverranno il sindaco Salvatore Di Sarno e l’Assessore all’Ecologia, Rita Di Palma.