Addetto allo sosta si mette in malattia, lo trovano al bar: nei guai per truffa

MARIGLIANO – Durante questi mesi la polizia locale di Marigliano ha seguito costantemente eventuali segnalazioni ed esposti anche riguardanti gli addetti alle strisce Blue.

Si era iniziato con la verifica delle agevolazioni ai commercianti ma ci si è spinti anche a seguire esposti che segnalavano condotte non lineari di alcuni addetti .

Durante un controllo scaturito da un esposto si scopriva che uno degli addetti alla sosta girava in strada pur risultante in periodo di malattia, veniva infatti sorpreso ed identificato in un bar .

Immediata scattava il deferimento alla autorità giudiziaria per truffa e la segnalazione alla società dei parcheggi per i provvedimenti da adottare

Stando a quanto emerso dall’indagine la malattia del dipendente del strisce Blue era sistematica per non andare al lavoro ed era sempre in giro in ogni momento della giornata