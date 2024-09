Omaggi sulla tomba di Cutolo, vedova risponde al sindaco di Ottaviano

Omaggi al boss Cutolo, la vedova risponde al sindaco di Ottaviano. Arriva la replica di Borrelli: “Raffaele Cutolo non è storia passata ma è vergogna recente. Apologia della camorra va condannata duramente”

Dopo che il sindaco di Ottaviano, Biagio Simonetti, ha commentato duramente gli omaggi al boss Raffaele Cutolo con tanto di selfie sulla sua tomba, come denunciato dal deputato Francesco Emilio Borrelli, è prontamente arrivata sui social la risposta della vedova Tina Iacone: “Ormai mio marito è morto lasciatelo in pace. Con Cutolo si è chiuso un capitolo, pensate invece ai giovani della città. Lei non ha diritto di chiamare scemo nessuno, portate rispetto anche alle persone che non hanno potuto studiare”.

Arriva anche la risposta del deputato Borrelli da sempre in prima linea contro i clan della camorra: “Il camorrista Raffaele Cutolo non è storia passata ma è vergogna recente. Non mi risulta in alcun modo che teneva i giovani lontani dalla delinquenza ma che anzi li assoldava per commettere i peggiori crimini. Le vittime del boss Cutolo non riposano in pace, bene ha fatto quindi il Sindaco a usare parole nette e inconfutabili nei confronti di un sanguinario criminale che rappresenta una delle figure più vergognose della storia della nostra terra. La cultura camorrista deve essere combattuta senza sosta, a partire dal condannare duramente ogni forma di apologia, dalle canzoni di alcuni neomelodici, ai tributi pubblici alle case dei boss durante manifestazioni religiose, per proseguire con chi realizza murales o altarini per i criminali. Ho presentato una proposta di legge con l’introduzione del reato di apologia mafiosa che getta le basi per una seria controffensiva culturale. Nessun passo indietro contro i clan della camorra, vecchi e nuovi”. Queste le parole di Borrelli.