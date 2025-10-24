Nuove tutele per lavoratori fragili

Dal 1° gennaio 2026 entreranno in vigore le nuove misure previste dalla Legge 106/2025, che aggiorna la storica Legge 104 e introduce importanti novità per lavoratori fragili, genitori di figli con gravi patologie e autonomi. Tra le novità: più permessi, congedi prolungati e priorità allo smart working.
Un aggiornamento atteso da anni
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso luglio, la Legge 106/2025 entrerà pienamente in vigore a partire da gennaio 2026, rafforzando il quadro delle tutele per i lavoratori che convivono con malattie croniche, invalidanti o oncologiche. L’obiettivo è rendere più flessibile la gestione del lavoro per chi deve conciliare l’attività professionale con le esigenze di cura e assistenza.
Le principali novità
Tra i punti chiave del provvedimento:
-
Più tempo per la salute: i lavoratori avranno diritto a 10 ore annue aggiuntive di permesso retribuito per esami, visite o terapie, che si sommano ai tre giorni mensili già previsti dalla Legge 104.
-
Congedo esteso fino a 24 mesi, non retribuito ma con conservazione del posto di lavoro, riservato a chi soffre di patologie gravi o invalidità pari o superiore al 74%.
-
Smart working prioritario: chi rientra da un congedo o vive una condizione di fragilità avrà accesso preferenziale al lavoro da remoto, se compatibile con le mansioni e le necessità organizzative dell’azienda.
-
Tutele anche per i lavoratori autonomi: per la prima volta, anche chi lavora in proprio potrà sospendere temporaneamente l’attività fino a un massimo di 300 giorni, mantenendo la propria posizione previdenziale attiva.