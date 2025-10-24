Nuove tutele per lavoratori fragili

Dal 1° gennaio 2026 entreranno in vigore le nuove misure previste dalla Legge 106/2025, che aggiorna la storica Legge 104 e introduce importanti novità per lavoratori fragili, genitori di figli con gravi patologie e autonomi. Tra le novità: più permessi, congedi prolungati e priorità allo smart working.

Un aggiornamento atteso da anni

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso luglio, la Legge 106/2025 entrerà pienamente in vigore a partire da gennaio 2026, rafforzando il quadro delle tutele per i lavoratori che convivono con malattie croniche, invalidanti o oncologiche. L’obiettivo è rendere più flessibile la gestione del lavoro per chi deve conciliare l’attività professionale con le esigenze di cura e assistenza.

Le principali novità

Tra i punti chiave del provvedimento: