Nola, nuova sede per AnnalùCreazioni:  eleganza e comfort in un’unica esperienza 

Nola. Riceviamo e pubblichiamo:

Il prestigioso negozio di gioielli che porta la firma di Anna Terracciano, imprenditrice di successo nel settore dei gioielli artigianali, aprirà i battenti venerdì 11 luglio a partire dalle ore 10.00 in via Amilcare Boccio a Nola. Una nuova sede con più spazio, più servizi e una comoda area parcheggio per le clienti che rappresenterà una nuova era di eleganza per il noto marchio nel panorama del commercio locale.

Il trasferimento non rappresenta infatti solo un cambiamento logistico, ma un’evoluzione pensata per offrire alle clienti un’esperienza ancora più raffinata, accogliente e funzionale. Il nuovo spazio espositivo, moderno e luminoso, valorizzerà ancora di più le collezioni di gioielli artigianali e delle creazioni esclusive che hanno reso il brand un punto di riferimento nel settore.

“Abbiamo voluto offrire un ambiente che rispecchi la qualità dei nostri prodotti e il rispetto per chi ci sceglie ogni giorno”, spiega la fondatrice ed anima del negozio Anna Terracciano – “La nuova sede rappresenta il nostro impegno a migliorare continuamente, senza perdere la cura del dettaglio e la passione che ci accompagnano da sempre.”

Con questa nuova apertura, la giovane imprenditrice nolana conferma così la propria volontà di investire sul territorio, offrendo bellezza, qualità e un servizio ancora più attento alle esigenze del pubblico.