All’ ISIS Da Vinci il primo Concorso Legalità organizzato dal Rotary Club Poggiomarino Vesuvio Est

Riceviamo e pubblichiamo

Grande partecipazione per il Primo Concorso Legalità all’ISIS “Leonardo Da Vinci” organizzato dal Rotary Club Poggiomarino Vesuvio Est.

Si è svolto giovedì 28 novembre , presso l’ISIS “Leonardo Da Vinci” di Poggiomarino, il Primo Concorso Legalità, una giornata intensa dedicata alla cultura della legalità e al ricordo del Maresciallo Capo Giovanni Ambrosio, figura profondamente legata al territorio.

L’evento si è aperto con i saluti istituzionali del Prefetto di Napoli, Rosalba Boccia, e della Dirigente scolastica Antonella Luisa La Pietra, che hanno sottolineato l’importanza del coinvolgimento delle nuove generazioni nei temi del rispetto delle regole, della responsabilità civica e della prevenzione di ogni forma di violenza.

A seguire, il Presidente del Rotary Club Poggiomarino Vesuvio Est, Giuseppe Auriemma, ha introdotto i lavori. La socia e Presidente eletto A.R. 2026/2027, Pasqualina Nappo, ha presentato gli elaborati degli studenti, mettendo in luce la profondità e la maturità dei loro progetti dedicati al contrasto delle diverse forme di violenza.

La Commissione Legalità del Rotary Club, composta da Vincenzo Sangiovanni, Valentina Botta e Irene Saggese, ha poi premiato i lavori più meritevoli in un clima di grande emozione e partecipazione da parte della comunità scolastica.

Di altissimo livello anche i contributi degli ospiti intervenuti: Don Enzo Cozzolino, con una riflessione sui valori etici e sociali alla base della convivenza civile, e il Sostituto Procuratore della Suprema Corte di Cassazione, dott. Luigi Giordano, che ha offerto una lettura lucida e profonda delle sfide contemporanee nella tutela dei diritti e nella lotta alla violenza.

La giornata si è conclusa con i saluti dell’Assistente del Governatore del Distretto Rotary 2101, Basilio Angrisani, alla presenza della famiglia Ambrosio e dei rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, che hanno conferito ulteriore significato al momento commemorativo.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche alle docenti prof.ssa Ambrosio e prof.ssa Forno per il prezioso supporto organizzativo.

L’iniziativa ha rappresentato un momento di forte impatto educativo e umano, riaffermando il valore della scuola e delle istituzioni come presidi culturali fondamentali nella diffusione della legalità tra i giovani.