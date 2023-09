Napoletana a Marrakech per una convention torna a casa: “Abbiamo dormito in giardino”

È atterrato alle 16.45 di ieri a Fiumicino il volo della Royal Air Marocco proveniente da Casablanca con a bordo un gruppo di italiani di rientro dal Marocco. Fra i 156 passeggeri anche una coppia di turisti italiani che si trovavano in hotel al momento della scossa.

“Abbiamo avuto tanta paura. In hotel ci siamo sentiti un po’ allo sbando. Dopo la prima scossa nessuno ci ha dato indicazioni precise. Io e mia moglie abbiamo deciso di dormire nel giardino dell’hotel. Siamo tornati nella nostra camera di albergo al sesto piano per prendere le coperte, con il rischio di nuove scosse. Siamo stati lì dove siamo stati tutta la notte con altre persone. Altri ospiti hanno deciso di rientrare e trascorrere la notte nelle loro camere. Il nostro tour operator ci ha tranquillizzato e ci ha detto di essere in già contatto con la Farnesina”.

Eliseo Oliva, di Napoli, è in attesa della moglie Giovanna di rientro da Marrakech. Il volo è in ritardo, ma racconta all’ANSA che la signora era in Marocco per una convention di lavoro.

“Il loro albergo ha subito qualche danno, ma per fortuna stanno tutti bene. L’ho sentita intorno alle 10.00 che stava andando in aeroporto per rientrare in Italia. Sabato avrebbero dovuto fare la serata di gala di chiusura della convention con ospiti Elodie e Marco Mengoni, ma per il lutto nazionale il concerto non si è tenuto”.