Casalnuovo, esordio col botto in D: derby col Portici vinto con una firma da serie A

Casalnuovo – Buona la prima! All’esordio assoluto della sua storia, nel campionato di serie D, il Real Casalnuovo si aggiudica l’unico derby del girone I battendo per 3-1 il Portici allo stadio “Domenico Iorio” di Casalnuovo. La prima frazione di gioco non regala particolari emozioni. I granata devono subito sostituire Ruggiero per infortunio con Camorani. Al 9′ esce bene Rossi dall’area anticipando Squerzanti proiettato in porta. Ancora determinante Rossi al 20′ che non si fa sorprendere dal tiro dalla distanza di Maione che da centrocampo prova a scavalcare il portiere del Real che intercetta la traiettoria e devia in angolo.

Nel finale della prima frazione di gara si vedono in ben tre occasioni i padroni di casa prima con Pinna che si invola verso la porta difesa da De Luca che anticipa e sulla respinta non trova la conclusione vincente Bonavita. Poi ancora Pinna a trovare lo spazio per il tiro ma la palla finisce alta. Al 45′ Piga dalla sinistra crossa per Buchicchio che sulla destra non sfrutta. Nella ripresa la squadra allenata da mister Raffaele Esposito scende in campo con tutt’altro piglio e subito arriva il gol.

E’ il terzo minuto: calcio d’angolo battuto dalla sinistra, sul primo palo Pezzi colpisce di testa per il vantaggio dell’1-0. Al 13′ episodio sospetto con fallo su Pinna che cade in area, rigore, ma l’arbitro lascia proseguire. Il pari del Portici arriva dopo due minuti al 15′. Marcucci approfitta di un non perfetto disimpegno in difesa, prende palla e va al tiro insaccando l’1-1. Al 17′ mister Esposito fa entrare Reginaldo per Buchicchio e c’è la svolta della partita. I granata attaccano e proprio il numero 10 serve un assist al bacio per Piga che sulla sinistra va veloce e la mette dentro per il 2-1. Al 33′ è ancora Reginaldo a servire da centrocampo una splendida palla a Piga che però questa volta viene anticipato.

Il salvataggio sulla linea di pezzi al 34′ sul tiro di Squerzanti vale quanto un gol. Girandola di sostituzioni e nei minuti di recupero arriva anche il gol di Reginaldo a sigillare un’ottima prestazione della squadra. Finisce 3-1. Buon inizio di campionato per i granata che nel prossimo turno saranno impegnati in trasferta a Siracusa.

Real Casalnuovo – Portici 3-1 (0-0)

REAL CASALNUOVO: Rossi, Piga, Pinna (45’ st Castellano), Ruggiero (2’ pt Camorani), Bucolo, Sosa, Pezzi, Galizia (45’ st Cappelli), Buchicchio (17’ st Reginaldo), Bonavita, Vivacqua (38’ st Dore). A disposizione: Viola, Croce, Morra, Salierno. Allenatore: Esposito

PORTICI: De Luca, Pelliccia (10’ st Scaffidi), Tortora, Marcucci, Costanzo (43’ st Del Prete), Zanoni, Caruso (35’ st Schiavi), Cecchi, Maione (26’ st Gjuci), Squerzanti, Sow (10’ st Franzese). A disposizione: Izzo, De Rosa, Longobardi, Sellaf. Allenatore: Grimaldi.

ARBITRO: Orlandi di Siracusa

ASSISTENTI: Bosco di Roma 2 e Eleonora Negro di Roma 1.

MARCATORI: 3’ st Pezzi (RC), 15’ st Marcucci (P), 28’ st Piga (RC), 48’ st Reginaldo (RC)

Ammoniti: Costanzo (P), Bucolo (RC), Buchicchio (RC), Zanoni (P)