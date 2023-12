Museo e piscina, opposizione ne chiede conto in Consiglio Comunale

Coalizione Civica: abbiamo presentato emendamenti per evitare la gestione privatistica di pezzi del Castello dei Conti. Oggi il Consiglio comunale sul Bilancio di Previsione.

Oggi è convocato il Consiglio comunale in prima convocazione, e il 29 dicembre in seconda convocazione, con la sessione di Bilancio di previsione 2024/2026.

I 7 consiglieri comunali di Coalizione Civica (Casoria, Catapane, La Montagna, Maietta, Messina, Nocera e Piatto) hanno presentato emendamenti solo al Documento di Programmazione (l’ex previsione programmatica) nella parte che riguarda la volontà di esternalizzare/privatizzare il Castello dei Conti ed in particolare uno dei Musei, ma volendo vederci chiaro anche sulla modalità di gestione esterna della piscina comunale, il cui piano economico-finanziario è stato redatto dallo stesso professionista che ha stabilito in meno di 300 euro al mese il valore del fitto/canone del parco di via G. Sand, ormai solo un bar gestito indirettamente da privati.

“Non abbiamo presentato emendamenti alla parte contabile del Bilancio perché è inemendabile, aumenta la pressione tributaria ulteriormente nonostante ci sia un recupero dell’evasione – dichiarano i consiglieri comunali di Coalizione Civica – e tentare di emendarlo significa legittimare un Bilancio che andrebbe riscritto. Politicamente non possiamo avallare uno strumento finanziario che non tiene conto delle emergenza sociali delle famiglie e delle imprese, della povertà. Si pensi che gli uffici, gli stessi che l’hanno redatto, hanno già presentato un emendamento tecnico che iscrive un mutuo che avevano dimenticato di riportare per un valore di 2.500.00,00 di euro. E tante sono le partite iscritte in continuità senza alcuna visione, dovendo poi ricorrere a fine anno alle multe per mettere le luminarie e finanziare le attività culturali natalizie senza programmazione”