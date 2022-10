Modena, si rinnova l’omaggio annuale al grande tenore Luciano Pavarotti 

Il compleanno del grande tenore Luciano Pavarotti, nato il 12 ottobre 1935, sarà celebrato, come di consuetudine, dai suoi amici di sempre al Club Europa 92.

La serata dedicata a Luciano Pavarotti è in programma mercoledì sera, 12 ottobre alle ore 21:00, nel locale di Luca e Cesare Clò che il maestro stesso volle all’ interno del Circolo Ippico Club Europa 92 di Modena.

Ogni anno per ricordare il maestro, nel giorno del suo genetliaco, i titolari hanno organizzato una serata che unirà insieme le grandi passioni del compianto maestro modenese: musica, beneficenza e buona cucina. Il maestro, a riguardo, era un appassionato della gastronomia del locale di stradello Nava.

In un atmosfera conviviale, tra fotografie, poster, locandine e ritratti che ripercorrono la strepitosa e unica carriera del grande tenore italiano, l’ amico di sempre, il tenore Giorgio Pederzoli, gli renderà omaggio con un concerto che vedrà esibire tenori e soprani internazionali in alcune delle arie più famose tra quelle cantate dal grande tenore italiano. Ospite d’eccezione da Napoli il basso-baritono Alessandro Masulli. L’intero ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza.