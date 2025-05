Martina, parla la madre: “Sono venuti a prendere l’assassino a casa mia”

Enza Cossentino è la madre di Martina Carbonaro, ragazza quattordicenne uccisa ad Afragola dall’ex fidanzato.

Le parole della madre: “Avevo sospettato di lui già da lunedì poi ho capito quando sono venuti a prenderlo i carabinieri a casa mia”. “Le ultime notizie di Martina io le ho avute alle 20:30 di lunedì poi più nulla. C’è stata un’altra telefonata in cui lei ha detto pronto e poi la comunicazione è caduta. Credo che sia stato il suo ex a toglierle il telefono e ad attaccare”.

Il rapporto tra i due ragazzi era peggiorato negli ultimi tempi. “All’inizio Martina era innamorata, ma poi c’è stato uno schiaffo e le cose sono cambiate. Io le ho detto che se non se la sentiva avrebbe dovuto lasciarlo. Non ho sentito i genitori del ragazzo e non vorrò sentirli neanche morta. Io voglio solo giustizia” dichiara la madre.

Il sindaco di Afragola, Antonio Pannone, ha annunciato la fiaccolata per ricordare la giovane vittima, che si svolgerà stasera alle ore 19 ad Afragola, con ritrovo alle ore 18 in Piazza Municipio.

Le parole del primo cittadino di Afragola: “Fiaccolata in ricordo di Martina Carbonaro partenza alle ore 19,00 da piazza Municipio.

A seguito dei noti e tragici fatti di cronaca, che hanno visto vittima di femminicidio la giovanissima nostra concittadina Martina Carbonaro, si è deciso di organizzare in Sua memoria per stasera 28 maggio 2025 una fiaccolata – con raduno a piazza Municipio alle ore 18,00 e partenza alle ore 19,00.

Il corteo in marcia arriverà fino al complesso sportivo Luigi Moccia.

In segno di cordoglio e di dolore per la vita tragicamente spezzata.

La cittadinanza è invitata a partecipare.”