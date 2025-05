Controlli straordinari della Polizia di Stato ad Acerra: 86 persone identificate

Nella giornata di lunedì, la Polizia di Stato ha condotto un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Acerra, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e prevenzione sul territorio.

L’operazione ha visto impegnati gli agenti del Commissariato di Acerra, in collaborazione con il Reparto Prevenzione Crimine Campania, e ha portato a un’intensa attività di monitoraggio in diversi punti strategici della città. Nel corso dei controlli, sono state identificate 86 persone, tra cui 35 con precedenti di polizia. Inoltre, sono stati sottoposti a verifica 45 veicoli, per accertare eventuali violazioni al codice della strada e individuare mezzi sospetti o irregolari.

L’intervento rientra nel quadro delle iniziative di contrasto alla criminalità ordinaria e di presidio delle aree urbane sensibili, sempre più frequenti nella zona grazie a una presenza rafforzata delle forze dell’ordine. Le attività si sono svolte con attenzione e rigore, senza particolari criticità, ma con un segnale forte di presenza istituzionale sul territorio.

La Polizia di Stato conferma l’impegno costante nel tutelare la sicurezza dei cittadini attraverso controlli mirati e operazioni straordinarie, in sinergia con i reparti specializzati. I risultati del servizio rafforzano la percezione di legalità e rappresentano un deterrente contro fenomeni di illegalità diffusa.

Sono previsti nuovi interventi nelle prossime settimane, sempre con l’obiettivo di aumentare il livello di sicurezza urbana, anche grazie alla collaborazione con i cittadini e alle segnalazioni che arrivano quotidianamente agli operatori di polizia.