Marigliano. Oggi l’ultimo saluto ad Ilaria Allocca, la ventiduenne di Somma Vesuviana morta in un incidente in via Nuova del Bosco nella notte tra il 14 e il 15 maggio scorso. I funerali si terranno nella Chiesa di San Vito a Marigliano, città di origine della famiglia della ragazza.

La notizia della morte di Ilaria ha sconvolto le comunità di Somma e Marigliano. La sua giovane vita è stata spezzata per sempre da un tragico incidente su cui continuano ad indagare i Carabinieri per ricostruire la dinamica dei fatti. La ragazza era a bordo della sua Fiat Panda quando, per cause ancora da accertare, ha urtato violentemente contro una sbarra in disuso che ha trafitto l’abitacolo, provocando la morte di Ilaria.

In questa piovosa giornata di maggio, alle ore 11, nella Chiesa di San Vito , Somma e Marigliano porteranno l’ultimo saluto a Ilaria, ragazza dallo splendido sorriso.