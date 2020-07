Lo comunica su Facebook il consigliere Vincenzo Esposito, politico di riferimento dell’amministrazione comunale in quel di Miuli, la grande frazione posta a sud della città. L’ingegnere Esposito, uno dei componenti del Distretto Sarnese Vesuviano dell’Ente Idrico Campano, ha infatti annunciato che si è finalmente sbloccato lo stallo che vedeva protagoniste due ditte, le quali si contendevano l’aggiudicazione della gara per la realizzazione del completamento della rete fognaria miulese.

Il 9 luglio scorso “il TAR di Napoli ha pubblicato la sentenza n. 02958/2020 Reg. Prov. Coll. N. 04589/2019 Reg. Ric. con la quale ha definito il contenzioso tra le due ditte coinvolte. Lunedì 13 la ditta affidataria dei lavori, la T.M.C. Costruzioni Immobiliari S.r.l. sarà invitata a sottoscrivere il contratto di appalto e ad iniziare i lavori il prima possibile. Confidiamo che la ditta sia disponibile ad iniziare immediatamente – ha scritto il consigliere delegato per la frazione nella quale risiede – Dopo aver lavorato per tanto tempo affinché questa opera arrivasse a definizione, sono orgoglioso di esserci riuscito e contento che la nostra intera comunità possa essere finalmente dotata di un servizio pubblico essenziale atteso da troppo tempo”.

Il completamento della rete fognaria è un’opera pubblica molto attesa dai cittadini che finora hanno dovuto rinunciarvi. I lavori interesseranno tutte le masserie e della zona e anche via Vasca, la strada che conduce alla Vasca San Sossio, un bacino di decantazione regionale ancora oggi fondamentale nel complesso della rete idrica mariglianese.

Sembra essersi risolta nei giorni scorsi anche l’annosa vicenda della voragine in via Masseria Facile, ferma da 8 mesi. Il consigliere Esposito, voce dell’amministrazione anche in questo caso, lo scorso 8 luglio ha annunciato l’atteso inizio dei lavori atti a ripristinare “le condizioni statiche del fabbricato danneggiato dalla rottura della rete idrica di via Masseria Facile, che GORI ha integralmente sostituito. A giorni sarà possibile ripristinare la viabilità, restituendo ai cittadini residenti un diritto negato per troppo tempo. Con loro ci scusiamo per il prolungato fastidio arrecato. Un grazie particolare a chi ha messo a disposizione la propria proprietà per consentire l’accesso alle abitazioni intercluse”.

(foto da Facebook)

[wp_bannerize group="inline" random="1" limit="1"]