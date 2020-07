Lo scorso 10 luglio la comunità online del Movimento 5 Stelle, attuale forza di governo in coabitazione con il Partito Democratico, ha comunicato sulla piattaforma Rousseau l’elenco delle nuove liste certificate del MoVimento 5 Stelle per le amministrative 2020, pubblicate anche nella sezione ufficiale del sito dei 5S.

In Campania nascono 7 nuove liste ad Ariano Irpino, Caivano, Cardito, Casalnuovo di Napoli, Casavatore, San Paolo Bel Sito e, appunto, Marigliano, dove per la prima volta non farà parte dei giochi Francesco Capasso, attuale consigliere (anche in Città Metropolitana) e soprattutto candidato per due volte alla carica di sindaco.

A prendere il suo posto come leader della lista del movimento, nonché come candidato alla carica di primo cittadino, sarà Maurizio Sena, noto fotografo il cui studio si trova giusto di fronte alla casa comunale. Proprio dalla sua viva voce veniamo a sapere che “tra qualche giorno usciremo con totale ufficialità e a partire da quel momento sarò disponibile ad ogni confronto”.

Dopo l’exploit alle politiche del 2018, il Movimento ha raccolto 4277 voti (39.87%) in città in occasione delle elezioni europee dello scorso anno. Gli obiettivi della neonata lista? Quelli che da sempre contraddistinguono il Movimento 5 Stelle: legalità, trasparenza e ambiente. Battaglie da tradurre e calare nel contesto e nell’agone politico mariglianese, trascinate a livello regionale anche dalle candidature di Gennaro Saiello e dell’aspirante governatrice Valeria Ciarambino.

(foto da Facebook)