Marigliano, ecco la giunta comunale. Il sindaco : “Competenza e spirito di servizio”

“La Giunta rappresenta la sintesi del progetto politico a cui i cittadini hanno attribuito grande fiducia. È su questo mandato che si fonda l’azione amministrativa che, già dalle prime settimane, ha avviato un percorso chiaro: affrontare le criticità storiche del territorio con metodo, visione e responsabilità”: il sindaco di Marigliano Gaetano Bocchino ha ufficializzato la composizione della nuova giunta, definita in piena coerenza con le linee programmatiche condivise in campagna elettorale.

“Una squadra – dice il primo cittadino – che unisce rinnovamento ed esperienza, competenze tecniche e visione politica, con un’attenzione costante alla comunità e alla concretezza dei risultati”.

“La città ha bisogno di coesione e stabilità per elaborare risposte credibili e durature. La giunta è frutto di un confronto proficuo tra le forze politiche della maggioranza e di un forte senso di responsabilità. È espressione della volontà di dare continuità al dialogo e di costruire un governo cittadino aperto, partecipativo e vicino alle persone. Ringrazio tutte le forze che hanno contribuito, in particolare il gruppo consiliare del Partito Democratico, per la generosità e la collaborazione che hanno agevolato la formazione dell’assetto di governo”,

conclude Gaetano Bocchino.

Ecco gli assessori:

Dino Manna – Vicesindaco e assessore con delega a: Cimitero, Sport, Edilizia sportiva, Attività produttive, P.I.P., Promozione della città e valorizzazione del patrimonio artistico e paesaggistico locale.

Luigi Amato –Assessore con delega a: Politiche sociali, educative e giovanili, Politiche della comunità, Decoro urbano, Igiene urbana.

Annamaria De Falco – Assessore con delega a: Bilancio e tributi, Patrimonio, Contenzioso.

Annarita Maione – Assessore con delega a: Urbanistica, Politiche per la casa, Centri storici e periferie, Rigenerazione urbana, Edilizia scolastica, Agricoltura, Arredo urbano, Cultura, Verde pubblico, Parchi urbani.

Antonio Allocca – Assessore con delega a: Polizia municipale, Mobilità urbana, Parcheggi, Sicurezza urbana, Beni confiscati, Trasparenza.

La Giunta, in accordo con le indicazioni del sindaco, adotterà un approccio di piena apertura e collaborazione con tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio comunale, nell’interesse esclusivo della comunità.