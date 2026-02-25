mercoledì, Febbraio 25, 2026
9.3 C
Napoli
scrivi qui...
Politica
tempo di lettura:1 min
57

Marigliano chiude una vertenza iniziata nel 1978: il Consiglio approva la transazione

Comunicato Stampa
di Comunicato Stampa

Riceviamo e pubblichiamo

Il Consiglio comunale di Marigliano ha approvato la transazione che chiude definitivamente un contenzioso che affonda le radici nel 1978, legato alla procedura espropriativa connessa alla realizzazione dell’Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato.

Una vicenda lunga e complessa, approdata fino alla Corte d’Appello di Napoli, che per decenni ha rappresentato un concreto rischio finanziario per l’Ente.

Nel giudizio di primo grado, il Tribunale di Nola ha disposto una condanna al pagamento di € 700.000,00, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese. Elementi che, nel tempo, avrebbero potuto determinare un aggravio significativo dell’esposizione complessiva del Comune.

A rendere ancora più evidente il quadro di rischio sono state le valutazioni tecniche emerse nel corso del contenzioso: le due consulenze tecniche d’ufficio (CTU) avevano infatti quantificato importi rispettivamente superiori a 1 milione e 200 mila euro e a 1 milione e 360 mila euro circa. Dati che fotografavano un’esposizione potenzialmente ben più elevata rispetto alla cifra oggetto dell’accordo.

Proprio alla luce di questo scenario, e nell’esclusivo interesse pubblico, l’Amministrazione ha scelto la strada della definizione transattiva, finalizzata a garantire certezza di bilancio ed evitare il protrarsi di un giudizio dagli esiti incerti e potenzialmente più onerosi.

“Abbiamo chiuso una partita che durava da quasi mezzo secolo e che poteva trasformarsi in un danno crescente per la collettività – dichiara il Sindaco Gaetano Bocchino –. È stato un atto di responsabilità: mettere un punto fermo, tutelare le casse comunali e prevenire un’esposizione che, alla luce delle valutazioni tecniche emerse, avrebbe potuto superare abbondantemente il milione di euro”.

L’accordo approvato prevede il riconoscimento di una somma complessiva pari a € 744.000, comprensiva delle spese tecniche e legali, con pagamento rateizzato in tre tranche secondo il piano concordato.

Con questa decisione, il Comune chiude definitivamente una vertenza storica, elimina un fattore di rischio per l’equilibrio finanziario dell’Ente e mette in sicurezza la programmazione amministrativa dei prossimi anni, garantendo stabilità e tutela dell’interesse collettivo.

Print Friendly, PDF & EmailStampa

In evidenza questa settimana

Cronaca

Somma Vesuviana, auto bruciata da mesi in via Seggiari diventa una discarica

0
Un’auto completamente bruciata, abbandonata dalla scorsa estate, è diventata...
Attualità

Mariglianella, insediato il primo Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi

0
Riceviamo e  pubblichiamo Si è insediato ufficialmente il primo Consiglio...
Avvenimenti

Alla Galleria Museopossibile la mostra tutta al femminile “Corpi, linguaggi e dislocazioni”

0
Alla Galleria Museopossibile “Officina per le arti contemporanee e...
L'angolo del prof

La dispensa dei Camaldolesi di Nola nel sec. XVIII: un “tesoro” di notizie sull’economia del territorio

0
Tre botteghe del quartiere che i documenti chiamano “alla...
Cronaca

Acerra, sequestrato capannone con scarti e ingombranti

0
    ACERRA – Blitz contro l’inquinamento ambientale, la Polizia Municipale sequestra...

Argomenti

Cronaca

Somma Vesuviana, auto bruciata da mesi in via Seggiari diventa una discarica

0
Un’auto completamente bruciata, abbandonata dalla scorsa estate, è diventata...
Attualità

Mariglianella, insediato il primo Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi

0
Riceviamo e  pubblichiamo Si è insediato ufficialmente il primo Consiglio...
Avvenimenti

Alla Galleria Museopossibile la mostra tutta al femminile “Corpi, linguaggi e dislocazioni”

0
Alla Galleria Museopossibile “Officina per le arti contemporanee e...
L'angolo del prof

La dispensa dei Camaldolesi di Nola nel sec. XVIII: un “tesoro” di notizie sull’economia del territorio

0
Tre botteghe del quartiere che i documenti chiamano “alla...
Cronaca

Acerra, sequestrato capannone con scarti e ingombranti

0
    ACERRA – Blitz contro l’inquinamento ambientale, la Polizia Municipale sequestra...
Cronaca

Domenico, 7 indagati: indagini puntano sul Monaldi. Minacce di morte ai medici

0
  Proseguono le indagini sulla morte del piccolo Domenico, il...
Cronaca

Rifiuti, 100 verbali a Pomigliano: sanzionati condomìni e negozi

0
Circa cento sanzioni per irregolarità nella gestione dei rifiuti...
Generali

Oliveto Citra celebra il trionfo del Varchera Sporting Club ai Campionati Primaverili Master di Agropoli

0
Grande orgoglio per la comunità di Oliveto Citra, che...

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàComunicati StampaPolitica
Adv
Articolo precedente
Alla Galleria Museopossibile la mostra tutta al femminile “Corpi, linguaggi e dislocazioni”
Articolo successivo
Mariglianella, insediato il primo Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

Categorie

Iscriviti alla nostra newsletter per non perderti i nostri aggiornamenti.
Lascia la tua email e ti portiamo il Mediano direttamente in inbox.

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996