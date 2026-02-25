Alla Galleria Museopossibile la mostra tutta al femminile “Corpi, linguaggi e dislocazioni”

Alla Galleria Museopossibile “Officina per le arti contemporanee e lo spettacolo”, da giovedì 26 febbraio la mostra tutta al femminile Contemporanee – Corpi, linguaggi e dislocazioni, in occasione della Giornata Internazionale della donna. In esposizione 11 opere realizzate da altrettante artiste donne.

Le opere tracciano percorsi plurali e articolati, attraversando il corpo come luogo simbolico, il linguaggio come dispositivo espressivo e la dislocazione come condizione politica e percettiva. Si chiama Contemporanee – Corpi, linguaggi e dislocazioni la mostra collettiva tutta al femminile a cura di Costabile Guariglia presentata dalla Galleria Museopossibile “Officina per le arti contemporanee e lo spettacolo” guidata dal presidente Vladimiro Capasso che riunisce le ricerche di Antonella Botticelli, Anna Crescenzi, Diana D’Ambrosio, Francesca Di Martino, Mina Di Nardo, Tonia Erbino, Mariana Sofia Gonzàlez, Anna Maria Mirabella, Anna Maria Saviano, Maria Sara Pistilli e Nella Tarantino, allestita in occasione della Giornata Internazionale della Donna.

Le pratiche delle artiste si muovono tra differenti registri formali e concettuali, dando vita a uno sguardo che non si limita alla rappresentazione, ma si afferma come pratica critica e consapevole, capace di interrogare il presente e di mettere in tensione le forme consolidate del vedere e dell’abitare lo spazio. «Le Ex Scuderie del Seminario Vescovile di Nola si configurano come un luogo attraversato da una stratificazione storica e simbolica che rimanda a pratiche di ordine, disciplina e controllo. In questo contesto, il “sensibile” non indica una condizione originaria né un valore morale, ma una soglia: uno spazio che resiste all’appropriazione, che non si lascia pacificare, che permane in uno stato di tensione», dice il curatore della mostra Costabile Guariglia. L’inaugurazione è prevista per giovedì 26 febbraio 2026, ore 18.00 e le opere resteranno in mostra fino al 26 marzo.