tempo di lettura:1 min
84

Alla Galleria Museopossibile la mostra tutta al femminile “Corpi, linguaggi e dislocazioni”

Alla Galleria Museopossibile “Officina per le arti contemporanee e lo spettacolo”, da giovedì 26 febbraio la mostra tutta al femminile Contemporanee – Corpi, linguaggi e dislocazioni, in occasione della Giornata Internazionale della donna. In esposizione 11 opere realizzate da altrettante artiste donne.
Le opere tracciano percorsi plurali e articolati, attraversando il corpo come luogo simbolico, il linguaggio come dispositivo espressivo e la dislocazione come condizione politica e percettiva. Si chiama Contemporanee – Corpi, linguaggi e dislocazioni la mostra collettiva tutta al femminile a cura di Costabile Guariglia presentata dalla Galleria Museopossibile “Officina per le arti contemporanee e lo spettacolo” guidata dal presidente Vladimiro Capasso che riunisce le ricerche di Antonella Botticelli, Anna Crescenzi, Diana D’Ambrosio, Francesca Di Martino, Mina Di Nardo, Tonia Erbino, Mariana Sofia Gonzàlez, Anna Maria Mirabella, Anna Maria Saviano, Maria Sara Pistilli e Nella Tarantino, allestita in occasione della Giornata Internazionale della Donna.
Le pratiche delle artiste si muovono tra differenti registri formali e concettuali, dando vita a uno sguardo che non si limita alla rappresentazione, ma si afferma come pratica critica e consapevole, capace di interrogare il presente e di mettere in tensione le forme consolidate del vedere e dell’abitare lo spazio.  «Le Ex Scuderie del Seminario Vescovile di Nola si configurano come un luogo attraversato da una stratificazione storica e simbolica che rimanda a pratiche di ordine, disciplina e controllo. In questo contesto, il “sensibile” non indica una condizione originaria né un valore morale, ma una soglia: uno spazio che resiste all’appropriazione, che non si lascia pacificare, che permane in uno stato di tensione», dice il curatore della mostra Costabile Guariglia. L’inaugurazione è prevista per  giovedì 26 febbraio 2026, ore 18.00 e le opere resteranno in mostra fino al 26 marzo.
Cronaca

Somma Vesuviana, auto bruciata da mesi in via Seggiari diventa una discarica

0
Un’auto completamente bruciata, abbandonata dalla scorsa estate, è diventata...
Attualità

Mariglianella, insediato il primo Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi

0
Riceviamo e  pubblichiamo Si è insediato ufficialmente il primo Consiglio...
Politica

Marigliano chiude una vertenza iniziata nel 1978: il Consiglio approva la transazione

0
Riceviamo e pubblichiamo Il Consiglio comunale di Marigliano ha approvato...
L'angolo del prof

La dispensa dei Camaldolesi di Nola nel sec. XVIII: un “tesoro” di notizie sull’economia del territorio

0
Tre botteghe del quartiere che i documenti chiamano “alla...
Cronaca

Acerra, sequestrato capannone con scarti e ingombranti

0
    ACERRA – Blitz contro l’inquinamento ambientale, la Polizia Municipale sequestra...

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàComunicati StampaPolitica
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

