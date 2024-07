Marigliano, partono i lavori nell’ex chalet accanto alla villa comunale

Riceviamo e pubblichiamo:

Marigliano, partono i lavori nell’ex chalet. Sarà potenziata la funzione della biblioteca come luogo di cultura e di coesione sociale.

Al via i lavori nell’ex chalet accanto alla villa comunale, a sua volta interessata da un importante intervento di riqualificazione.

Nella struttura che durante il Covid ha rappresentato un riferimento distrettuale per la somministrazione dei vaccini sarà realizzato un programma di ammodernamento e di potenziamento della funzione culturale anche attraverso la tecnologia.

L’iniziativa sulla quale l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Peppe Jossa ha puntato per valorizzare i luoghi cittadini e per favorire la maggiore e generale fruizione di servizi destinati alla crescita ed alla conoscenza, è stata finanziata con le risorse messe a disposizione dalla Città Metropolitana di Napoli nell’ambito di un progetto di complessiva valorizzazione dei luoghi della cultura del territorio.

I fondi ammontano a 39.999,99 euro e saranno impiegati per ammodernare i locali, dotandoli, tra l’altro, di un impianto di illuminazione a risparmio energetico, di nuove postazioni multimediali e di una rete wireless.

“La cultura è crescita e conoscenza, è condizione imprescindibile per assicurare a tutti pari opportunità nel raggiungimento di progetti di vita e soprattutto libero arbitrio. Nessuno, a prescindere dalle condizioni economiche e sociali, deve essere privato della possibilità di sapere, di formarsi, di migliorare”, dice il sindaco Peppe Jossa che aggiunge:

“I lavori nello chalet si inseriscono nel programma complessivo di miglioramento della qualità della vita attraverso servizi e strutture in grado di soddisfare i diritti dei cittadini a vivere in una città confortevole ed all’altezza delle sfide dei nostri tempi”.

“La cultura rende liberi – aggiunge l’assessore Adolfo Stellato – ed è in base a questo imperativo che mi sono impegnato prima come consigliere comunale e poi come assessore a portare avanti percorsi che, come la riqualificazione dell’ex chalet, avranno proprio il merito di agevolare l’accesso e la partecipazione della comunità a strutture deputate alla crescita ed al miglioramento di ciascuno”.

