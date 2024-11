Lotto, stavolta brinda San Giorgio a Cremano: colpo col terno secco

I concorsi del Lotto di venerdì 8 e sabato 9 novembre premiano la Campania con un totale di vincite pari a 58.700 euro. Come riporta Agipronews, la vincita più alta è stata centrata sabato a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno, grazie ad un terno sulla ruota di Napoli.

Poi 12.450 euro a Pagani, sempre in provincia di Salerno, 14mila euro a San Giorgio a Cremano (NA) e 9.750 euro a Sant’Antonio Abate (NA). L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 8,4 milioni di euro, per un totale di oltre 1,1 miliardi da inizio anno.